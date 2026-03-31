鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-31 20:43

綜合外媒報導，輝達 (NVDA-US) 宣布投資 20 億美元入股邁威爾 (MRVL-US) 並與其展開策略合作，帶動邁威爾周二 (31 日) 盤前股價一度大漲逾 11%，輝達股價亦同步上揚。此舉延續輝達近期一連串對人工智慧 (AI) 產業鏈的投資布局，顯示其正積極強化 AI 生態系版圖。

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根據聲明，邁威爾將加入輝達 AI 基礎設施生態系，雙方並將合作發展矽光子技術與電信網路應用，並整合輝達運算平台與邁威爾的網路能力，以強化 AI 基礎設施建置。矽光子技術具備高速且節能的資料傳輸優勢，有助於降低資料中心龐大耗電問題，並被視為 AI 與雲端運算的重要關鍵技術之一。

輝達執行長黃仁勳表示，隨著 AI 推論需求快速成長、Token 生成需求大幅攀升，全球正加速建設「AI 工廠」，雙方合作將協助客戶擴展 AI 運算規模並打造客製化 AI 系統。

邁威爾執行長 Matt Murphy 則指出，此次合作反映高速連線、光學互連與加速基礎設施在 AI 擴展過程中的重要性。公司近期亦釋出樂觀展望，預期在 AI 需求帶動下，營收成長將加速並延續至 2027 年。