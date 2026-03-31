search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

不幫就別靠我！川普怒嗆盟友：自己去荷姆茲「拿油」

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電

美國總統川普周二 (31 日) 再度對盟友發表強硬言論，針對未參與美以對伊朗軍事行動的國家，要求其自行前往荷姆茲海峽取得能源，甚至直言「直接拿走」(TAKE IT)，引發市場對中東局勢升溫與能源供應風險的關注。

cover image of news article
不幫就別靠我！川普怒嗆盟友：自己去荷姆茲「拿油」(圖：REUTERS/TPG)

川普在 Truth Social 發文指出，部分國家因荷姆茲海峽受阻而無法取得航空燃料，例如英國。他批評英國在對伊朗行動中未提供支持，並建議這些國家「向美國購買能源，我們供應充足」，同時應「鼓起遲來的勇氣」，前往海峽「直接拿走你們需要的石油」。


圖：川普Truth Social
圖：川普 Truth Social

他強調，美方已完成最困難的部分，「剩下的就交給你們」，並警告盟友未來應學會自行防衛，「美國不會再幫忙，就像你們當初沒有支持我們一樣」，凸顯其對盟友分攤軍事與安全責任的不滿。

川普同時點名法國，批評其拒絕讓運送軍事物資前往以色列的飛機通過領空，並直言法國「非常不幫忙」，甚至警告「美國會記住」，顯示美歐在軍事合作上的裂痕擴大。

圖：川普Truth Social
圖：川普 Truth Social

在美以對伊朗軍事行動持續之際，荷姆茲海峽航運幾近停擺，全球能源供應受阻，推升油價並加劇市場波動。川普此番言論，不僅反映其對盟友態度的不滿，也凸顯美國在能源與軍事議題上的強硬立場。

市場分析指出，川普此番言論不僅針對能源供應，更凸顯美國與歐洲盟友在軍事與戰略立場上的分歧正在擴大。

在荷姆茲海峽航運受阻之際，若美方持續釋出「盟友需自行承擔風險」的訊號，恐削弱西方陣營在中東局勢中的協調能力，進一步增加市場對能源供應中斷的疑慮。後續若油價持續維持高檔，或將對通膨與貨幣政策路徑帶來新的不確定性。


文章標籤

美國川普荷姆茲海峽荷莫茲海峽石油能源盟友英國法國戰爭伊朗中東地緣政治油價供應產業TOP

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數100.252-0.26%
ICE布蘭特原油期貨%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty