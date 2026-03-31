不幫就別靠我！川普怒嗆盟友：自己去荷姆茲「拿油」
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國總統川普周二 (31 日) 再度對盟友發表強硬言論，針對未參與美以對伊朗軍事行動的國家，要求其自行前往荷姆茲海峽取得能源，甚至直言「直接拿走」(TAKE IT)，引發市場對中東局勢升溫與能源供應風險的關注。
川普在 Truth Social 發文指出，部分國家因荷姆茲海峽受阻而無法取得航空燃料，例如英國。他批評英國在對伊朗行動中未提供支持，並建議這些國家「向美國購買能源，我們供應充足」，同時應「鼓起遲來的勇氣」，前往海峽「直接拿走你們需要的石油」。
他強調，美方已完成最困難的部分，「剩下的就交給你們」，並警告盟友未來應學會自行防衛，「美國不會再幫忙，就像你們當初沒有支持我們一樣」，凸顯其對盟友分攤軍事與安全責任的不滿。
川普同時點名法國，批評其拒絕讓運送軍事物資前往以色列的飛機通過領空，並直言法國「非常不幫忙」，甚至警告「美國會記住」，顯示美歐在軍事合作上的裂痕擴大。
在美以對伊朗軍事行動持續之際，荷姆茲海峽航運幾近停擺，全球能源供應受阻，推升油價並加劇市場波動。川普此番言論，不僅反映其對盟友態度的不滿，也凸顯美國在能源與軍事議題上的強硬立場。
市場分析指出，川普此番言論不僅針對能源供應，更凸顯美國與歐洲盟友在軍事與戰略立場上的分歧正在擴大。
在荷姆茲海峽航運受阻之際，若美方持續釋出「盟友需自行承擔風險」的訊號，恐削弱西方陣營在中東局勢中的協調能力，進一步增加市場對能源供應中斷的疑慮。後續若油價持續維持高檔，或將對通膨與貨幣政策路徑帶來新的不確定性。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 歐洲議會8年來首度訪中 中歐關係釋出回暖訊號
- 歐洲天然氣價格下跌 投資者評估川普是否及早退出伊朗戰爭
- 美國汽油價格突破每加侖4美元大關 創3年新高
- AI 的終點不是晶片而是電力與輸配電網！專家看好電力基建股轉守為攻
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇