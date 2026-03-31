鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-31 20:08

美國總統川普周二 (31 日) 再度對盟友發表強硬言論，針對未參與美以對伊朗軍事行動的國家，要求其自行前往荷姆茲海峽取得能源，甚至直言「直接拿走」(TAKE IT)，引發市場對中東局勢升溫與能源供應風險的關注。

不幫就別靠我！川普怒嗆盟友：自己去荷姆茲「拿油」(圖：REUTERS/TPG)

川普在 Truth Social 發文指出，部分國家因荷姆茲海峽受阻而無法取得航空燃料，例如英國。他批評英國在對伊朗行動中未提供支持，並建議這些國家「向美國購買能源，我們供應充足」，同時應「鼓起遲來的勇氣」，前往海峽「直接拿走你們需要的石油」。

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圖：川普 Truth Social

他強調，美方已完成最困難的部分，「剩下的就交給你們」，並警告盟友未來應學會自行防衛，「美國不會再幫忙，就像你們當初沒有支持我們一樣」，凸顯其對盟友分攤軍事與安全責任的不滿。

川普同時點名法國，批評其拒絕讓運送軍事物資前往以色列的飛機通過領空，並直言法國「非常不幫忙」，甚至警告「美國會記住」，顯示美歐在軍事合作上的裂痕擴大。

圖：川普 Truth Social

在美以對伊朗軍事行動持續之際，荷姆茲海峽航運幾近停擺，全球能源供應受阻，推升油價並加劇市場波動。川普此番言論，不僅反映其對盟友態度的不滿，也凸顯美國在能源與軍事議題上的強硬立場。

市場分析指出，川普此番言論不僅針對能源供應，更凸顯美國與歐洲盟友在軍事與戰略立場上的分歧正在擴大。