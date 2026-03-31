鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-01 00:00

美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (31 日) 公布數據顯示，3 月消費者信心指數升至 91.8，高於 2 月修正後的 91，也優於市場預期，顯示在中東戰事與油價上揚背景下，消費者對當前經濟與就業環境的評價略有改善。

3 月消費者信心指數升至 91.8，消費者對當前經濟與就業環境的評價略有改善。(圖：ZeroHedge)

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細項來看，反映現況的指標明顯上升，顯示民眾對當前商業與就業市場的看法轉趨樂觀；不過，對未來 6 個月的預期指標則下滑，顯示前景仍存疑慮。經濟評議會首席經濟學家彼得森指出，整體信心回升主要來自現況改善，未來預期則略為轉弱。

現況改善但預期轉弱 就業市場看法分歧

調查顯示，認為「工作難找」的比例上升至 21.5%，為逾五年新高；同時認為「工作機會充足」的比例也上升至 27.3%，兩者差距變化不大，顯示就業市場評價出現分歧。此外，消費者對大型家電支出的意願提升，但購屋與旅遊計畫則趨於保守。

調查顯示，消費者認為就業市場轉弱。(圖：ZeroHedge)

不同族群間信心變化亦不一致。年齡層方面，35 歲以下族群仍最樂觀，但信心略有下滑；55 歲以上族群則持續偏向保守。收入分布上，多數收入族群信心下降，僅部分中低與高收入族群略為改善。

油價與通膨預期升溫 消費信心仍受壓抑

儘管整體信心回升，但通膨預期顯著升溫。受美國與以色列對伊朗衝突影響，全球油價大幅攀升，帶動美國汽油價格升破每加侖 4 美元，創逾三年新高。調查顯示，消費者對未來 12 個月的通膨預期升至 2025 年 8 月以來最高水準，顯示生活成本仍為主要關切。

儘管整體信心回升，但通膨預期顯著升溫。(圖：ZeroHedge)

此外，消費者回覆中，對物價與生活成本的憂慮持續占據主導地位，而與戰爭與能源相關的討論顯著增加，反映地緣政治風險正逐步影響經濟信心。

同日公布的另一項數據顯示，美國 2 月職缺減少且招聘放緩，顯示就業市場需求降溫。經濟學家普遍預期，在能源成本上升壓力下，今年通膨將走高，消費支出與就業成長動能則可能放緩。