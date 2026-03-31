鉅亨網編譯許家華 2026-03-31 19:00

隨生成式 AI 需求爆發，Anthropic 旗下聊天機器人 Claude 使用量快速攀升，公司近期調整用戶使用限制機制，在不變動每周總額度下，讓用戶在高峰時段更快耗盡使用配額，凸顯 AI 產業面臨的算力瓶頸壓力。

Anthropic 已確認，針對 Claude Free、Pro 與 Max 訂閱方案，用戶在平日太平洋時間上午 5 時至 11 時的尖峰時段 (約台灣時間晚間 8 時至隔日凌晨 2 時)，將更快用完原本以 5 小時計算的會話額度，但每周總使用上限維持不變。公司表示，此舉是為了「管理日益增長的需求」。

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負責 Claude 產品的工程師 Thariq Shihipar 指出，儘管已透過效率優化減輕影響，但仍約有 7% 的用戶，特別是 Pro 方案訂閱者，會比以往更容易觸及使用限制。他建議，若執行高耗用 token 的背景任務，可改至離峰時段操作，以延長使用時間。

對台灣用戶而言，這項調整影響尤其明顯。由於尖峰時段落在晚間至深夜，正好是多數人使用 AI 工具的主要時間，導致不少用戶近期感受到「額度變得更快用完」。相對地，白天與下午時段多屬離峰，使用體驗反而更順暢，甚至在部分活動期間還曾出現用量加倍情況。

Anthropic 坦言，此次調整「令人感到挫折」，並強調將持續投資基礎設施與算力擴展。近期用戶大量抱怨使用限制突然變嚴，也反映平台在未明確公告下調整規則，引發透明度爭議。

此舉也反映整個 AI 產業正面臨共同問題。隨著 AI 代理 (agent) 與自動化工具快速普及，用戶不再只是簡單對話，而是進行長時間、多任務與高 token 消耗操作，使算力需求呈爆炸性成長。特別是 Claude 近期推出高達 100 萬 token 的上下文能力，進一步放大資源消耗壓力。

業界觀察，包括 OpenAI 在內的主要 AI 公司，也正重新分配算力資源，例如縮減部分非核心產品，顯示算力已成為生成式 AI 競賽的關鍵瓶頸。

此外，Claude 近期人氣大幅上升，也與公司立場有關。執行長 Dario Amodei 先前拒絕讓美國國防部全面存取其 AI 模型，引發政策與法律爭議，間接提升品牌曝光度。

分析指出，過去每月 10 至 250 美元的「吃到飽」訂閱模式，在 AI 使用模式改變後正逐漸失衡。當用戶開始大量運行自動化任務與高強度應用時，平台不得不透過限流、時段調整等方式控管資源，甚至出現類似電力「尖離峰」的使用制度。