鉅亨網編譯段智恆 2026-03-31 21:30

《CNBC》周二 (31 日) 報導，「股神」巴菲特表示，儘管已在 2026 年初卸下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)(BRK.B-US) 執行長職務，仍持續參與公司投資決策，並透露近期已進行一筆「規模很小」的新投資，顯示其對市場動態仍高度關注。

現年 95 歲的巴菲特指出，他依舊每日進辦公室，並與團隊密切討論市場走勢與投資機會。他提到，自己會在開盤前與負責金融資產的主管米勒 (Mark Millard) 通話，討論市場狀況並決定交易方向，相關指令則由米勒執行，顯示其仍維持高度參與。

‌



巴菲特同時強調，所有投資決策仍會與現任執行長阿貝爾 (Greg Abel) 保持一致，「我不會做任何 Greg 認為不對的投資」，並指出阿貝爾每天都會收到完整投資報告，凸顯接班後的決策機制已逐步運作。

談及市場波動，巴菲特則顯得相對冷靜。他表示，過去曾多次經歷股市大幅回檔，跌幅超過 50% 的情況至少出現過三次，與當前市場環境相比，「現在的狀況根本不值得太興奮」，暗示目前波動仍屬可控範圍。

此外，巴菲特透露，波克夏本周在例行標售中買入約 170 億美元美國國庫券。公司截至去年底持有逾 3,700 億美元的現金與等同現金資產，其中大部分配置於國庫券，顯示其仍維持高度流動性與保守布局。