鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-10 19:04

俄羅斯官員 9 日（周六）表示，目前沒有計劃延長停火。美國總統川普先前表示，希望「大幅延長」停火。

據《俄新社》9 日報導，俄羅斯總統助理烏沙科夫回應川普的言論時說：「協議規定，『勝利日』停火將持續 3 天，即 9 日、10 日和 11 日。」俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫當天也表示，目前停火僅限於 9 日至 11 日，就是否延長停火「目前還沒有其他對話」。

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川普 8 日在華盛頓對媒體記者說：「我希望看見（停火）有大（幅度）的延長。這有可能。」

俄方 4 日宣布，為紀念 5 月 9 日衛國戰爭「勝利日」，8 日至 9 日停火，希望烏方跟進。烏克蘭總統澤倫斯基隨後宣布烏方 6 日零時起單方面停火，但沒有提及停火持續時間。俄羅斯國防部 7 日宣布，8 日零時起至 10 日前停火。

川普 8 日稍早時候在社交媒體上稱，在他提議下，俄烏 9 日至 11 日停火 3 天，並互換 1,000 名戰俘。俄總統助理烏沙科夫 8 日晚表示，俄方支持川普的提議。