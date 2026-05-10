美伊談判幕後攪局人曝！伊朗「超級革命派」抬頭、堅決反對與美國談判

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-10 14:00

就在美伊核談判進入關鍵階段之際，伊朗國內一個人數雖少、卻頗具影響力的極端強硬派系，正積極加緊破壞潛在協議的行動，也讓美國總統川普關於伊朗內部分裂的說法獲得了新的佐證。

美伊談判攪局人曝！伊朗「超級革命派」抬頭 。(圖：Shutterstock)

根據《CNN》報導，這個派系被稱為「堅守陣線」（Jebhe-ye Paydari），其成員常被觀察人士形容為「超級革命派」，自視為 1979 年伊斯蘭革命精神的守護者。「堅守陣線」在過去兩個月迅速成為反對與美國和解的最強力量之一。

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德國國際與安全事務研究所訪問研究員阿齊茲（Hamidreza Azizi）表示：「他們將抵抗美國與以色列視為永恆的聖戰，相信什葉派國家需要一直延續至世界末日，在宗教意識形態上相當狂熱。」

該團體成員基於深厚的宗教與意識形態信念，反對與美國進行談判。他們指控伊朗官員參與談判是「懦弱」行為，並稱這些談判將對伊朗民族造成「巨大傷害」。而他們的反對者則指控該派系向媒體洩漏潛在協議的不完整細節。

該團體中許多人甚至認為，連考慮與美國達成協議，本身就是一種投降。

自伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）今年二月底、戰爭爆發首日遭到殺害後，伊朗陷入後哈米尼時代的激烈權鬥。

該團體的精神領袖、已於 2021 年去世的激進教士亞茲迪（Ayatollah Mohammad-Taqi Mesbah-Yazdi），被視為伊朗最激進的宗教人士之一。

目前的精神領袖則是極具影響力的高階教士米爾巴吉里（Ayatollah Mahdi Mirbaqiri），他曾被視為最高領袖的潛在人選之一。

阿齊茲表示，米爾巴吉里抱持著「末日論觀點」，並希望透過鼓勵「大規模衝突」以及與西方展開「全面對抗」來加速世界末日的到來。

「堅守陣線」的激進主張，甚至令伊朗保守派建制內的強硬派都視之為邊緣團體，但其觸角已深入多個核心權力中樞。

目前尚不清楚該派系究竟擁有多少支持者，但該派系最具代表性的人物之一、前國家安全委員會秘書賈利利（Saeed Jalili），曾在 2021 年總統大選中獲得 1,300 萬票，位居第二；其兄弟瓦希德 · 賈利利（Vahid Jalili）則擔任國家廣播機構 IRIB 要職。

與此同時，隨著伊朗溫和派民眾對國家現況愈發失望，有些人遭到逮捕，另一些人則選擇移民海外，「堅守陣線」則趁勢吸納了一批更年輕的「革命派」伊朗人。在美國與以色列多次發動攻擊後，這些年輕人對伊斯蘭共和國的忠誠變得更加強硬且毫不妥協。

伊朗官員甚至將該派系成員納入上月在巴基斯坦舉行的美伊談判代表團，試圖以此展示內部凝聚力，然而此舉效果甚微。

代表該陣線的媒體《拉賈新聞》（Raja News）發表文章，以強烈措辭批評談判人員，暗指即便殉道的最高領袖死後，仍有人甘願與殺害他的敵人握手言歡。

雖然伊朗新任最高領袖穆吉塔巴 · 哈米尼（Mojtaba Khamenei）發表聲明強調領導層團結，但報導指出，「堅守陣線」仍持續製造裂痕，並指控談判代表「不忠於伊斯蘭共和國」，甚至違背新任最高領袖穆吉塔巴對談判設下的紅線，包括拒絕討論伊朗核計畫。

在街頭，該陣線藉助每晚在德黑蘭舉行的大規模集會，構建起一個新的影響力中心，並大力拉攏在美以連續轟炸後、意識形態更趨激進的年輕一代革命者。

根據伊朗媒體報導，有七名附屬於該陣線的國會議員拒絕簽署支持談判團隊的聲明。

同時，該組織成員之一、曾實際參與伊斯蘭馬巴德談判的國會議員納巴維安（Mahmoud Nabavian），則隨後在社群媒體公開宣稱，就核計畫進行談判是「戰略性錯誤」，並呼籲撤換外交部長阿拉格齊。

納巴維安週四在 X 上寫道：「鑑於美國過去一再缺乏誠信的歷史，以及那些支持羞辱性《聯合全面行動計畫》（JCPOA，2015 年核協議）的人如今竟與加利巴夫一同參與談判，因此對談判以及對伊朗有利的協議，根本不抱任何希望。」

「堅守陣線」四面楚歌，分裂戰術恐已弄巧成拙

然而，「堅守陣線」的激進路線正引發廣泛反彈。

專注伊朗與中東事務的《Amwaj.media》編輯沙巴尼（Mohammad Ali Shabani）指出，這一策略似乎已產生反效果。

他說：「他們（堅守陣線）製造了大量噪音，而且被認為是在幫助以色列與美國塑造『伊朗深陷重大內部分裂』的形象，但這些邊緣激進派如今正遭到各方反擊，也變得愈來愈孤立。」

沙巴尼認為，強硬派其實並不反對與美國達成協議，他們真正想要的是由自己主導這項協議，以藉此取得更大影響力，並重新調整國內的權力結構。