鉅亨網新聞中心 2026-03-30 19:20

大摩：標普500的修正已接近最後階段(圖:shutterstock)

由 Michael Wilson 領導的團隊指出，愈來愈多證據顯示股市跌勢「正趨於尾聲」，並引用了過往未伴隨經濟衰退或升息的「成長恐慌」作為案例。

‌



策略師觀察到，羅素 3000 指數中超過一半的股票已從 52 周高點下跌超過 20%。此外，標普 500 指數的遠期本益比也下降了超過 15%，這顯示市場定價已日益反映出中東戰爭所帶來的風險。

該團隊在周一的報告中提到：「我們認為，股票市場對成長風險的警惕程度高於市場共識。」

自 1 月 27 日以來，標準普爾 500 指數已下跌 8.4%。股市受到人工智慧 (AI) 擔憂與戰爭的衝擊，後者實際上已導致荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 關閉，切斷了全球能源供應的關鍵航線。隨著美國增援部隊抵達中東，以及受伊朗支持的葉門胡塞武裝 (青年運動) 加入衝突，布蘭特原油價格在周一達到每桶 116.89 美元。

摩根士丹利團隊表示，市場目前已消化了較高的能源成本。他們認為，與去年相比，油價的漲幅僅約為過去導致經濟周期結束之油價衝擊的一半。此外，正面的獲利增長也有助於防禦經濟衰退。

該團隊寫道：「市場傳遞出的訊息是，恢復荷姆茲海峽油輪通航的累積機率，遠高於經濟衰退的機率，我們對此表示認同。」

儘管此，策略師認為利率上升仍是美股的短期風險。他們指出，股市對利率的敏感度已接近過去幾年來最高。10 年期美債殖利率正逼近 4.5%，而歷史經驗顯示這一水準會對股票估值造成壓力。