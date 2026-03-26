鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-26 21:39

美股主要指數周四 (26 日) 開盤走低，延續市場對中東局勢升溫的觀望情緒。隨著停火談判前景不明、油價走高，拖累風險資產表現，道瓊工業指數開盤下跌約 200 點。市場同時關注美國總統川普對伊朗談判釋出強硬訊號，進一步加劇地緣政治不確定性。資金轉向避險，債市與股市同步承壓，能源價格上揚則推升通膨疑慮。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 220 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌近 240 點或近 1.1%，標普 500 指數跌近 0.8%，費城半導體指數跌逾 2.0%。台積電 ADR 跌近 2.8%。

‌



隨著市場對中東停火前景的疑慮升溫，全球股市與債市同步走跌，油價則大幅上揚，引發投資人對通膨再度升溫與貨幣政策轉趨緊縮的擔憂。

標普 500 期貨下跌 0.9%，距離美國暫緩打擊伊朗能源設施的期限僅剩約 48 小時。伊朗持續拒絕美國總統川普推動的談判提議，《Axios》報導指出，美國國防部正研擬「最終打擊」選項，包括動用地面部隊與大規模轟炸行動。川普亦再度警告伊朗「儘快認真面對」，否則後果嚴重。

油價走高成為市場波動主因，布蘭特原油價格上漲 5%，重返每桶 107 美元之上。能源價格上升推升通膨預期，美國公債殖利率同步走高，2 年期殖利率上升 5 個基點至 3.93%，即使初領失業金人數小幅增加，市場仍押注貨幣政策將維持偏緊。美元上漲 0.2%，黃金則跌破每盎司 4,450 美元。

油價飆升帶動通膨預期 市場押注政策轉趨緊縮

市場人士指出，若伊朗釋出願意談判訊號，並提高荷姆茲海峽重啟通行的可能性，股市有機會迅速回升至先前高點。然而，目前伊朗仍拒絕所有對話提議，使市場風險情緒持續升高。

貝萊德 (BCS-US) 總裁卡皮托 (Rob Kapito) 警告，投資人可能低估戰爭帶來的風險。他指出，即使衝突短期內結束，高能源價格仍可能拖累經濟成長並推升通膨，「若干擾持續一週、半年甚至一年，將對企業造成何種影響？」他質疑市場過度假設樂觀情境。

經濟合作暨發展組織 (OECD) 亦表達類似憂慮，預估主要經濟體今年平均通膨率將升至 4%，高於去年 12 月預測的 2.8%，顯示價格壓力持續升溫。同時，德國官員警告，該國經濟成長可能僅達原先預期的一半。

股債齊跌風險升溫 科技與信貸市場同步承壓

固定收益市場方面，資產管理機構指出，目前債券殖利率已較一個月前更接近合理水準，部分反映通膨壓力與財政赤字擴大的影響，而戰爭僅加速市場修正。

信貸市場亦出現波動。傑富瑞 (Jefferies Financial Group)(JEF-US) 公布財報不如預期，受私人信貸投資虧損拖累；Ares Management 旗下私人信貸基金亦在 2 月創下歷來最大單月跌幅。

《彭博》策略師指出，目前美股尚未充分反映地緣政治再度升級的風險，雖然市場對下跌機率的預期有所上升，但尚未顯示出對更大幅修正的高度警戒，與油市的劇烈反應形成對比。

截至台北時間周四（26 日）21 時許：

焦點個股：

Sandisk(SNDK-US) 早盤股價下跌 3.67%，至每股 653.00 美元

美股記憶體晶片股盤前走低，主因 Google 公布新款人工智慧 (AI) 模型，聲稱可降低大型語言模型對記憶體的需求，引發市場對產業前景的疑慮。個股方面，Sandisk 跌近 4%，美光 (MU-US)、威騰電子(WDC-US) 與希捷科技 (STX-US) 均下跌約 2%。市場擔憂，若 AI 模型對記憶體需求下降，恐削弱相關廠商長期成長動能。

高通 (QCOM-US) 早盤股價下跌 1.06%，至每股 128.97 美元

晶片大廠高通（Qualcomm）股價走低，盤前下跌近 2%，主因券商 Bernstein 將其評等自「優於大盤」下調至「持平」，並指出記憶體產業逆風恐對公司表現構成壓力。分析師認為，整體半導體產業仍面臨需求與庫存調整的不確定性，相關風險可能進一步影響高通後續營運表現。

自由港麥克莫蘭 (FCX-US) 早盤股價下跌 3.46%，至每股 55.12 美元

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 21.0 萬，預期 21.1 萬，前值 20.5 萬

美國上周續領失業金人數報 181.9 萬，預期 186 萬，前值 185.1 萬

華爾街分析：

摩根大通市場情報部門在執行「戰術性看跌」策略約三周、標普 500 指數下跌 200 至 300 點後，宣布關閉該交易，轉向中性立場，同時開始評估重新建立黃金多頭倉位的可能性。