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川習會來了！川普5月中訪中 北京會晤習近平

鉅亨網編譯段智恆

美國白宮周三 (25 日) 表示，總統川普將於 5 月 14 日至 15 日訪問中國，並於北京與中國國家主席習近平舉行備受矚目的領袖峰會。白宮發言人李威特 (Karoline Leavitt) 指出，這場會談原訂於 3 月底至 4 月初舉行，如今約延後六周，還透露習近平也將於今年稍晚回訪華府。

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川習會來了！川普5月中訪中 北京會晤習近平(圖：REUTERS/TPG)

川普也在自家社群平台發文證實，原先因美國對伊朗的軍事行動而延後的會晤，已重新安排於 5 月中旬登場。他表示，第一夫人梅蘭妮亞將隨行，雙方亦規劃於今年稍晚在華府進行對等回訪，目前相關準備工作正由雙方代表敲定中。川普並形容，此次會面將是一場「具有里程碑意義的重大事件」，並表達期待與習近平會面。


圖：川普Truth Social
圖：川普 Truth Social

白宮表示，延後主因在於川普需將重心放在伊朗戰事。該衝突自 2 月 28 日爆發以來，美方預估將持續約 4 至 6 周。對於是否意味戰事將於 5 月中旬前告一段落，李威特回應「可以自行推算」，但未正面證實。

此次延期也為美中關係增添不確定性。儘管美方官員強調，調整行程與貿易議題或中國與伊朗關係無關，但外界普遍認為，中東局勢已對川普的經濟與外交布局造成干擾。中國為全球最大原油進口國，伊朗則為其重要貿易夥伴，使地緣政治風險進一步交織。

在經貿層面，美中仍試圖延續去年達成的貿易休兵成果，同時處理關稅與台灣議題等長期分歧。雙方官員今年 3 月已於巴黎會晤，為峰會鋪路，並討論建立類似「美中貿易委員會」的機制以處理爭端。

另一方面，美國最高法院今年 2 月裁定，川普依緊急權力對包括中國在內的貿易夥伴課徵的國別關稅無效，川普則表態將透過其他法律工具重建關稅措施，目前先行實施全面 10% 的暫時性關稅，並同步啟動 301 條款調查。

市場聚焦，此次北京會談是否能在貿易、台灣以及伊朗衝突引發的能源與安全議題上取得進展，並為近年緊張的美中關係帶來新的方向。


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