鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-30 12:00

儘管美國總統川普宣稱美伊和平協議已近在眼前，但伊朗官員週五 (29 日) 接連出面否認雙方已達成最終共識，強調談判仍在進行中，並重申伊朗不會在核計畫或荷姆茲海峽管理權等核心利益上讓步。

美國總統在舉行了兩個小時的戰情室會議後，未能促成川普作出最終決定。

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伊朗外交部發言人巴加伊 (Esmaeil Baqaei) 向國營媒體表示，美伊之間的訊息交換仍持續進行，但截至目前尚未達成任何最終協議。

伊朗半官方媒體《Tasnim》通訊社也指出，美國與伊朗尚未完成最終諒解備忘錄，並批評川普有關協議內容的說法，符合其一貫單方面發布訊息的作風。

稍早，川普在社群平台 Truth Social 表示，伊朗必須承諾永不發展核武、開放荷姆茲海峽供全球船隻免費通行、清除海峽內水雷，並允許美方銷毀境內高濃縮鈾庫存，作為和平協議的一部分。

不過，伊朗方面對此說法迅速反駁。

伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 表示，他已與阿曼外交部長討論荷姆茲海峽未來管理安排，相關規劃將依據伊朗主權責任及國際法進行，顯示德黑蘭仍堅持對這條全球重要能源航道擁有主導權。

伊朗國會國家安全暨外交政策委員會發言人雷札伊 (Ebrahim Rezaei) 更直言，伊朗對荷姆茲海峽的管理地位早已獲得國際社會承認，各國船隻均需取得許可並支付相關費用後才能通行。

他批評，唯一不願接受這項現實的人就是川普。

對於美方要求伊朗承諾永不發展核武，雷札伊也公開質疑，美國無權干涉伊朗的自主決策。

他表示：「為什麼我們要向美國承諾不製造核武？這根本不是美國該管的事。」

伊朗首席談判代表、國會議長加利巴夫 (Mohammad-Bagher Ghalibaf) 則向外界釋出更強硬訊號。他表示，伊朗不相信任何口頭保證與承諾，只相信實際行動。

加利巴夫強調，即使停火談判持續進行，伊朗也已做好再次面對軍事衝突的準備。

他指出：「我們不是透過談判取得讓步，而是透過飛彈取得讓步；談判只是讓對方理解這個事實。」

此外，伊朗國會國家安全委員會主席阿齊茲 (Ebrahim Azizi) 也否認外界有關伊朗可能將高濃縮鈾移交第三國保管的傳聞，強調伊朗無意交出或轉移任何核材料。

儘管官方態度強硬，伊朗總統裴澤斯基安 (Mahmoud Pezeshkian) 則展現較為溫和立場。他日前與巴基斯坦總理夏立夫 (Shahbaz Sharif) 通話時，感謝巴基斯坦在美伊談判中所扮演的調停角色，並肯定相關斡旋努力。