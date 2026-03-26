鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-26 19:43

經濟合作暨發展組織 (OECD) 周四 (26 日) 公布最新經濟展望指出，中東衝突升溫已打斷全球原本轉強的成長動能，特別是在荷姆茲海峽能源運輸幾近停擺下，油氣與肥料價格飆升，恐進一步推升通膨並拖累經濟表現。

OECD 表示，在伊朗戰事爆發前，全球經濟原本有望出現優於預期的成長，但這項上修空間已「幾乎完全消失」。目前預估全球國內生產毛額 (GDP) 成長率將自去年的 3.3%，放緩至 2026 年的 2.9%，2027 年小幅回升至 3.0%。

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能源衝擊推升通膨 成長上修空間遭抹去

OECD 指出，能源價格上漲與衝突不確定性，抵銷了人工智慧 (AI) 投資強勁、美國有效關稅稅率下滑以及 2025 年延續動能等正面因素。若無此次衝突，2026 年全球成長率原本可望上修約 0.3 個百分點。

隨著能源價格飆升，20 國集團 (G20) 通膨率預估在 2026 年將達 4.0%，較先前預測高出 1.2 個百分點，2027 年則回落至 2.7%。OECD 秘書長柯曼 (Mathias Cormann) 警告，衝突持續時間與規模高度不確定，未來經濟前景面臨顯著下行風險，可能出現「成長更低、通膨更高」的局面。

在不利情境下，若能源價格進一步攀升並維持高檔，全球經濟在衝擊發生第二年將額外下滑 0.5 個百分點，通膨則將再上升 0.9 個百分點。

美國通膨升至 4.2% 各國成長走勢分歧

OECD 並指出，這場戰事正加劇全球貿易與政策環境的不確定性。儘管美國最高法院裁定限制部分關稅措施，使雙邊關稅稅率下滑，但整體有效關稅水準仍高於 2025 年前。

在主要經濟體方面，美國 2026 年 GDP 成長率預估為 2.0%，2027 年降至 1.7%，反映 AI 投資動能逐步被實質所得成長放緩與消費降溫所抵銷。通膨方面，美國 2026 年預估將升至 4.2%，較先前預測上調 1.2 個百分點。

中國經濟成長預估維持相對穩定，2026 年與 2027 年分別為 4.4% 與 4.3%。歐元區則受能源價格拖累，2026 年成長率下修至 0.8%，2027 年回升至 1.2%，低於去年 12 月預測水準。日本則維持溫和成長，2026 年與 2027 年皆為 0.9%，能源進口成本上升抵銷企業投資動能。

OECD 強調，中東衝突帶來的能源價格衝擊，已對企業成本與消費者物價形成明顯壓力，也可能引發金融市場重新定價風險。該組織呼籲，各國央行需保持警覺，必要時調整政策，以確保通膨預期穩定。