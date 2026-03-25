鉅亨網編譯段智恆 2026-03-25 22:40

《CNBC》周三 (25 日) 報導，隨著中東戰事持續推升能源價格、就業市場顯露疲態，華爾街機構近期紛紛上調美國經濟陷入衰退的機率，顯示表面仍具韌性的經濟正出現裂痕。儘管聯準會 (Fed) 主席鮑爾上周淡化「停滯性通膨」風險，但市場對成長放緩與通膨壓力並存的疑慮正逐步升高。

近期多家機構調整對未來 12 個月經濟前景的評估。穆迪分析將衰退機率上調至 48.6%，高盛預估為 30%，Wilmington Trust 與 EY Parthenon 分別給出 45% 與 40% 的水準，均顯著高於正常時期約 20% 的平均值。分析人士指出，雖然這些預測並非確定性結果，但已反映風險明顯升溫。

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能源衝擊升溫 戰事成衰退風險關鍵變數

市場普遍認為，中東戰事是近期衰退預期快速升溫的主要推手之一。歷史經驗顯示，自大蕭條以來，美國多數衰退均伴隨油價衝擊。近期汽油價格在短短一個月內上漲約 1.02 美元，漲幅達 35%，進一步加重企業與消費者負擔。

經濟學家指出，能源價格上升對經濟的負面影響往往來得迅速且直接。若油價維持高檔至第二季，可能對經濟活動形成實質壓力，甚至推動經濟陷入衰退。不過，多數機構仍假設衝突最終將透過外交途徑降溫，使能源供應逐步恢復，避免最壞情境發生。

然而，市場同時也意識到預測的不確定性。過去數年，殖利率曲線曾多次釋出錯誤的衰退訊號，加上經濟與市場走勢往往偏離預期，使得對衰退風險的判斷仍存在變數。

就業市場轉弱 成長動能面臨考驗

除了能源因素，就業市場被視為當前經濟的另一個關鍵壓力點。2025 年全年新增就業僅 11.6 萬人，2 月更出現 9.2 萬人減少，顯示勞動市場動能明顯放緩。雖然失業率維持在 4.4%，但主要反映企業減少裁員，而非積極招聘。

更值得留意的是，就業成長呈現高度集中現象。過去一年新增職位主要集中於醫療保健領域，總計超過 70 萬人，而其他產業就業人數則減少逾 50 萬人，顯示整體勞動市場結構不均。

分析人士指出，就業市場疲弱將直接影響消費支出，而消費占美國經濟成長的比重超過三分之二。一旦就業與收入動能轉弱，將對經濟形成連鎖影響。

消費與市場信心轉弱 停滯性通膨疑慮浮現

在價格上升與成長放緩的雙重壓力下，市場對「停滯性通膨」的討論升溫。儘管鮑爾認為當前情況與 1970 年代的高通膨與高失業環境仍有顯著差異，但部分經濟學家認為，目前可能出現「輕度停滯性通膨」的情境。

消費者信心亦出現轉弱跡象。調查顯示，65% 受訪者預期未來一年將出現衰退，較前一月上升 6 個百分點。低收入族群受到價格上漲衝擊尤為明顯。

此外，近年消費支出部分受惠於股市上漲帶來的財富效果，約 20% 至 25% 的消費成長與此相關。一旦股市表現轉弱，該支撐力道可能減弱，進一步壓抑經濟動能。

近期股市已出現波動，道瓊指數在戰事期間下跌逾 5%。儘管亞特蘭大聯準銀行預估第一季國內生產毛額 (GDP) 成長約 2%，較前一季 0.7% 有所回升，但增幅仍有限，顯示經濟復甦動能並不強勁。