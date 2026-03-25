鉅亨網編譯段智恆 2026-03-26 00:43

《路透》周三 (25 日) 報導，儘管外界普遍認為伊朗已拒絕美國提出的停戰方案，但知情官員透露，德黑蘭仍在審視該提案，尚未正式給出最終回覆，顯示雙方立場仍存在調整空間。該方案由美方透過巴基斯坦轉交，內容包含結束衝突的 15 項條件。

一名伊朗高層官員表示，德黑蘭對該提案的初步反應「並不正面」，但尚未完全否決，與先前伊朗國營媒體《Press TV》引述官員稱「已拒絕」的說法出現落差。巴基斯坦方面亦表示，已向伊朗外交部跟進此案，目前仍在等待正式回覆。

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另一名消息人士指出，伊朗已確認收到提案，若談判展開，地點可能選在巴基斯坦或土耳其。兩國近期亦積極居中傳遞訊息，試圖促成對話。然而，伊朗官方對外仍持強硬立場，多次否認與美國存在任何談判可能。

外交與軍事並行 推升局勢不確定性

儘管檯面下仍有斡旋空間，伊朗軍方與政府官員公開言論持續強硬。軍方發言人嘲諷美國總統川普，稱伊朗「永遠不會與美國達成協議」，外交部亦表示，美方先前在核談判期間發動攻擊，已構成「背叛外交」，使後續對話失去意義。

與此同時，美國持續加強軍事部署。消息指出，五角大廈正計畫向波斯灣增派數千名空降部隊，並與先前部署的海軍陸戰隊形成聯合力量，以提供更多軍事選項。首批兩棲作戰部隊預計最快本月底抵達區域。

以色列方面亦密切關注相關進展。多名內閣官員透露，已接獲美方簡報，內容涉及限制伊朗高濃縮鈾庫存、停止鈾濃縮、約束彈道飛彈計畫及停止對區域盟友資金支持等條件。以色列對伊朗是否接受相關條款持懷疑態度，並關注美方是否可能在談判中作出讓步。

市場暫穩 戰事與談判進展交織影響

市場對潛在外交突破仍抱持期待。隨著美方提出和平方案並釋出談判訊號，油價一度回落、股市止穩，反映投資人押注衝突可能降溫。然而，伊朗對談判的態度仍不明確，使市場情緒維持高度波動。

另一方面，戰事仍持續升級。以色列軍方表示，空襲行動未見放緩，並持續打擊伊朗軍事與造船設施；伊朗則透過無人機與飛彈對以色列及美國在中東的基地發動多輪攻擊。科威特與沙烏地阿拉伯亦通報成功攔截新一波無人機攻擊。

伊朗革命衛隊表示，已對以色列及設有美軍基地的科威特、約旦與巴林發動新一輪攻擊。自衝突爆發以來，伊朗實際上已控制荷姆茲海峽通行，僅允許部分友好國家船隻通過，對全球能源供應造成重大影響。