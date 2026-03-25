鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-25 14:50

DataTrek 共同創辦人 Nicholas Colas 警告，歷史上導致標普 500 指數暴跌兩位數的三大核心因素，在 2026 年已全數出現。

三大利空到齊！分析師示警：標普500今年恐現兩位數跌幅 (圖:Reuters/TPG)

他周二 (24 日) 說：「美股全年表現不佳通常源於特定因素，而非僅是運氣不佳，或投資情緒的隨機波動。」

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三大利空：衰退、戰爭、政策轉向

Colas 回溯自 1928 年以來的歷史數據，找出標普 500 指數含股利再投入計算後總報酬損失至少 10% 的 12 個年度，結果發現，「經濟衰退」、「軍事衝突」以及「聯準會 (Fed) 貨幣政策的意外轉向」是導致美股重挫的主因。這當中又以「經濟衰退」最常見，在 12 次案例中占了八次。

Colas 說：「股市目前正在驚恐狀態，因為這三個因素正同時發生。」

中東戰火短期內沒有結束跡象、原油價格飆升，不僅可能引發經濟衰退，更推升通膨壓力，讓 Fed 陷入兩難。他預警，衝突持續愈久，Fed 被迫升息的可能性就愈高，且升息幅度難以預料。

估值過高削弱抗跌能力

報告也指出，美股目前的估值與歷史衰退年份相比明顯偏高：衡量長期估值的「席勒本益比」(Shiller P/E) 目前高達 37.5 倍，相比之下，在過去因經濟衰退導致股市雙位數跌幅的年份當中，其年初的平均席勒本益比僅為 21.3 倍。

Colas 指出，當股市在統計上處於「便宜」水位時，經濟衰退引發美股出現超過 10% 跌幅的機率仍較低。然而，儘管美股過去幾個月已有所修正，目前看來依舊昂貴，代表市場面對衝擊時極為脆弱。

3 月表現恐創一年來最差

在美以聯軍 2 月 28 日對伊朗發動空襲之後，美股 3 月表現欲振乏力，根據 FactSet 數據，標普 500 指數本月已下跌 4.7%，可能創下 2025 年 3 月以來最大單月跌幅，且正邁向 2025 年第 1 季以來首見單季虧損——該指數今年來到周二收盤累計下跌 4.2%。

儘管利空罩頂，Colas 仍對 2026 年抱持一絲樂觀，認為若中東局勢能迅速降溫並促使油價回落，仍有機會避免全年出現兩位數虧損。