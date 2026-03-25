鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-25 14:10

華爾街「債券天王」、雙線資本 (DoubleLine Capital) 投資長岡拉克 (Jeff Gundlach) 表示，決定美股未來走向的關鍵並非油價，而是衡量標普 500 指數波動性的波動率指數(VIX)。若 VIX 突破 40，可能代表這波拋售最劇烈的階段已經結束、可以進場的訊號。

VIX 突破 40 才是落底訊號

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這位知名固定收益投資人說：「如果 VIX 超過 40，你就可以把它當成一個訊號，代表市場可能已經出現過度拋售，是進場買入的時機。」

他隨即補充說，在把股票或信用資產納入投資組合前，他希望能看到股市出現「徹底洗出」(real washout) 行情。

自美以對伊朗開戰以來，VIX 指數雖然大幅飆升，但仍遠低於岡拉克設定的門檻。該指數在 3 月初曾一度衝上 29，較衝突爆發前上漲了 10 點。若該指數觸及 40，將代表股市波動程度達到去年「解放日」崩盤以來的新高。

抄底黃金

岡拉克認為，市場目前正處於「估值重塑階段」，隨著各類資產重新定價，投資人的獲利空間普遍遭到壓縮。

他以黃金為例，黃金曾是 2025 年最熱門的投資標的之一，但目前已經遁入熊市，較 1 月的高點重挫逾 20%。

針對股票與債券，他則認為兩者價格目前看起來還不夠「便宜」，不足以支撐投資人立即進場。

大摩、高盛預警下跌空間

在 AI 恐慌與伊朗戰爭的雙重打擊下，標普 500 指數雖然劇烈震盪，但今年以來跌幅仍只有約 4%。

岡拉克直言：「目前我對信用資產或股票並不感到特別興奮，我希望看到 VIX 進一步走高。」