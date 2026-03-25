鉅亨網編譯余曉惠
華爾街「債券天王」、雙線資本 (DoubleLine Capital) 投資長岡拉克 (Jeff Gundlach) 表示，決定美股未來走向的關鍵並非油價，而是衡量標普 500 指數波動性的波動率指數(VIX)。若 VIX 突破 40，可能代表這波拋售最劇烈的階段已經結束、可以進場的訊號。
這位知名固定收益投資人說：「如果 VIX 超過 40，你就可以把它當成一個訊號，代表市場可能已經出現過度拋售，是進場買入的時機。」
他隨即補充說，在把股票或信用資產納入投資組合前，他希望能看到股市出現「徹底洗出」(real washout) 行情。
自美以對伊朗開戰以來，VIX 指數雖然大幅飆升，但仍遠低於岡拉克設定的門檻。該指數在 3 月初曾一度衝上 29，較衝突爆發前上漲了 10 點。若該指數觸及 40，將代表股市波動程度達到去年「解放日」崩盤以來的新高。
岡拉克認為，市場目前正處於「估值重塑階段」，隨著各類資產重新定價，投資人的獲利空間普遍遭到壓縮。
他指出，鑑於金價近期回落，現在可能是投資人增加黃金及其他商品配置的「好機會」。
針對股票與債券，他則認為兩者價格目前看起來還不夠「便宜」，不足以支撐投資人立即進場。
在 AI 恐慌與伊朗戰爭的雙重打擊下，標普 500 指數雖然劇烈震盪，但今年以來跌幅仍只有約 4%。
岡拉克直言：「目前我對信用資產或股票並不感到特別興奮，我希望看到 VIX 進一步走高。」
其他市場預測機構也發出警告，顯示股市在重拾升勢前可能還有進一步下修的空間：摩根士丹利 (Morgan Stanley) 上周表示，股市在觸底前可能還有高達 7% 的跌幅，高盛 (Goldman Sachs) 則提醒客戶，隨著中東衝突持續，美股恐面臨更嚴峻的修正。
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