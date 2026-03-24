鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-24 08:10

CNBC 報導，美東時間周一 (23 日) 清晨，在美國總統川普發布足以撼動市場的社群貼文前幾分鐘，標普 500 指數期貨與原油期貨雙雙出現極為罕見的大量交易活動，引發市場高度關注。

關鍵 15 分鐘 交易量先墊高

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就在川普發文的前 15 分鐘、也就是紐約時間周一清晨上午約 6 點 50 分，芝商所 (CME) 交易的標普 500 指數 E-mini 期貨，在原本平靜的盤前交易時段，成交量突然出現單一且劇烈的大幅成長。

由於清晨時段市場流動性通常較為稀薄，這個突如其來的發展，成為當時盤前交易中最顯眼的成交紀錄。

幾乎在同一時間，原油市場也出現類似模式：西德州中級原油 (WTI) 5 月期貨在原本沉寂的市況中，突然爆出明顯的成交量高峰，中斷了盤前的平靜。

約 15 分鐘後，在紐約時間周一清晨的 7 點 05 分，川普便在 Truth Social 發文表示美伊已進行會談，並宣布暫緩對伊朗電力設施與能源基礎設施的攻擊計畫。

該消息隨即帶動風險資產噴漲，標普 500 期貨在開盤前飆升逾 2.5%，而 WTI 原油期貨則在消息公布後重挫近 6%。

時機敏感啟人疑竇

這兩起成交量激增事件都在川普推文之前發生，因為缺乏明顯的誘因，已引起交易員的高度警戒。

雖然清晨期貨市場流動性較低，任何小規模的買賣都容易放大市場波動，但這次的交易時間點卻顯得極為敏感。市場人士指出，任何在那個時段大量買入股市期貨並放空原油期貨的投資人，都能在短短幾分鐘後賺進極為豐厚的利潤。

針對此項異常交易波動，美國證券交易委員會 (SEC) 與芝商所集團暫未發表評論。