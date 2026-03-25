鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-25 16:51

全球晶片短缺潮再度惡化，日經亞洲 (Nikkei Asia) 報導，經過幾個月以來的記憶體供給吃緊，現在企業開始面臨中央處理器 (CPU) 的缺貨壓力，這對科技業來說構成雙重打擊，並推升終端產品的成本。

CPU荒來襲！交期延長至半年、售價連番漲 業界：第2季恐惡化 (圖:Shutterstock)

AI 排擠產能

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自 2026 年初以來，特斯拉 (TSLA-US) 與蘋果 (AAPL-US) 都曾警告 DRAM 供應有限正在拖累生產，美光科技 (MU-US) 更形容當前形勢「極其嚴峻」。

交期延長至半年 售價連番漲

包括惠普 (HPQ-US) 與戴爾 (DELL-US) 在內的 PC 大廠，從 2 月底開始就面臨嚴重的 CPU 供需失衡，而且缺口加速擴大。

短缺問題直接推升成本，CPU 價格今年來已經多次調漲，平均漲幅落在 10-15% 之間，部分案例的漲幅甚至更高。已有晶片廠通知客戶，3 月起將啟動新一輪價格調整。

交貨周期也大幅拉長，通路商透露，在極端情況下，買家需等上多達六個月才能拿到貨。

業界高層預估，第 2 季 (4 月到 6 月) 的情況將持續惡化。一名電競 PC 主管指出，由於晶片廠優先供應伺服器處理器，消費級 PC 的配額正遭到壓縮。

轉向 Arm 架構替代方案

供應吃緊正重塑 CPU 市場的競爭版圖。日經引述業界人士說法報導，由於難以取得傳統處理器，惠普、戴爾與華碩 (2357-TW) 正擴大投資安謀 (Arm)(ARM-US) 架構設計。Arm 架構以高能效著稱，正逐漸成為 PC 與伺服器的可行替代方案。