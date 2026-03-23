鉅亨網編譯段智恆 2026-03-24 02:00

《彭博》周一 (23 日) 援引知情人士消息報導，美國總統川普在盟友與中東國家警告戰事恐釀災難後，決定暫緩對伊朗電力基礎設施的攻擊行動，並釋出五天緩衝期，啟動與德黑蘭的談判。知情人士指出，部分盟友私下示警，一旦對伊朗關鍵基礎設施造成永久性破壞，恐導致戰後出現失能國家風險，進一步加劇區域動盪。

川普周一表示，伊朗方面主動接觸並展現談判意願，雙方正就解決衝突進行協商。他並稱，談判已於上週末展開，由伊朗官員、其女婿庫許納 (Jared Kushner) 與顧問魏科夫 (Steve Witkoff) 參與，並預計持續透過電話溝通。川普聲稱，伊朗同意交出境內核子材料並停止核計畫，但相關說法遭伊朗官方否認。

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盟友警告升高衝突風險 川普同步考量市場穩定

然而，市場與外交圈對談判前景仍持審慎態度。伊朗外交部與國會議長均否認與美方接觸，並指控川普釋出談判訊息是為操縱金融與油價市場。部分交易員亦質疑美方說法，油價在伊朗半官方媒體釋出反駁後，回吐部分跌幅。

談判真實性存疑 各方觀望戰事是否降溫

分析人士指出，川普過往多次在強硬立場後退讓，加上伊朗歷來在核談判中的拖延策略，使此次談判是否能轉化為實質協議仍具高度不確定性。Clearview Energy Partners 表示，短期談判甚至可能成為掩護軍事行動的策略。

另一方面，以色列並未視此次暫緩為停火訊號。知情官員表示，以軍仍將持續對伊朗軍事目標發動攻擊，並在川普宣布後不久即對德黑蘭展開行動。以色列軍方亦強調戰事未暫停，衝突仍在進行。

中東多國則持續透過外交管道試圖降溫，包括土耳其與阿曼在內的國家近期積極進行斡旋。然而，波灣國家對伊朗態度同步轉趨強硬。沙烏地阿拉伯已向美方表示，若其能源或水資源設施遭攻擊，將準備對伊朗採取報復行動；阿拉伯聯合大公國亦強調將防衛自身安全，並指出伊朗行動正促使區域國家更靠攏美國與以色列。