鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-24 04:00

外媒最新報導指出，美國總統川普試圖罷免 Fed 主席鮑爾的行動正面臨後者任期恐意外延長的窘境。

鮑爾日前表示，若總統提名的繼任者華許 (Kevin Warsh) 未能在 5 月任期屆滿前獲得參議院確認，他將依法繼續擔任臨時主席。他強調，這是法律規定，並援引當年拜登提名他連任時，參議院拖延確認的先例。

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鮑爾更首次明確指出，在針對 Fed 及他的司法部調查未有結果前，不會辭去理事職務。此言引發川普新一輪抨擊，批評他未能迅速降息，甚至稱其「極度無能」、「可能不誠實」。

面對油價飆升與就業市場疑慮，Fed 上星期維持利率不變，更讓川普不滿。

這場糾紛的源頭可追溯至 1 月，哥倫比亞特區檢察官 Jeanine Pirro 以鮑爾在 Fed 華府總部翻新案中作證的內容為由，啟動刑事調查。

本月初，聯邦法官駁回檢方對 Fed 的傳票，等同宣告調查無效，鮑爾取得重大勝利，但 Pirro 已表明將上訴。

此案不僅牽制鮑爾的去留，也阻礙華許的確認程序。一位支持後者的關鍵共和黨參議員已揚言在鮑爾調查解決前，不會放行對華許的提名。因此，儘管川普力圖逼退鮑爾，結果卻可能讓他續任。

分析師指出，這場「傳票鬧劇」的諷刺之處，在於它可能造就一位「影子主席」，也就是鮑爾本人。聖路易斯聯準銀行主席布拉德也認為，鮑爾出於捍衛美 Fed 獨立性的考量，很可能留任理事。