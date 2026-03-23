鉅亨網編譯段智恆 2026-03-23 23:55

美國總統川普周一 (23 日) 表示，在與伊朗進行「具建設性」對話後，美方將暫緩對伊朗能源基礎設施發動攻擊，並給予談判約五天時間，為中東衝突降溫釋出最新訊號。不過，相關談判對象與內容仍不明確，伊朗方面也否認與美國有任何接觸，使局勢仍充滿不確定性。

川普指出，美方特使魏科夫 (Steve Witkoff) 與女婿庫許納 (Jared Kushner) 已於周日與伊朗方面進行長時間會談，雙方在多項議題上已出現「重大共識」，並預計持續透過電話磋商。他表示，若談判順利，衝突有望走向解決，但若未達成進展，美方仍可能恢復軍事行動。

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值得注意的是，川普同時拋出一項構想，暗示美國與伊朗可能共同管理荷姆茲海峽。該海峽為全球能源運輸關鍵通道，自衝突爆發以來幾乎陷入封鎖，對國際油氣供應造成重大衝擊。川普表示，若相關安排可行，該航道「很快就能重新開放」。

市場對談判訊號反應迅速。布蘭特原油價格一度自每桶 112 美元大幅回落至約 96 美元，隨後在紐約時段回升至約 102 美元，顯示投資人正重新評估中東風險溢價。

然而，伊朗半官方媒體《法斯通訊社》引述消息人士說法，否認與美方存在任何直接或間接溝通，政府官員亦未對相關談判發表評論，凸顯雙方說法落差。川普則表示，美方對話對象為伊朗「一位重要人物」，但並非最高領袖哈米尼。

目前中東戰事已進入第四周，衝突已造成逾 4200 人死亡，並對區域能源基礎設施造成嚴重破壞。國際能源署 (IEA) 指出，中東地區至少有九個國家、超過 40 處能源設施遭到嚴重或極嚴重損壞，未來即使戰事結束，供應鏈恢復仍需時間。