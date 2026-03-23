鉅亨網編譯段智恆 2026-03-24 00:30

三名業界消息人士指出，交易商近期已向印度煉油廠提出報價，伊朗原油價格較 ICE 布蘭特原油期貨高出每桶 6 至 8 美元，且要求貨到後 7 天內完成付款。印度是全球第三大石油進口國與消費國，自 2019 年 5 月在美國壓力下停止自伊朗進口原油以來，雙方能源交易幾乎中斷。

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不過，隨著美國與以色列對伊朗展開軍事行動，荷姆茲海峽航運受阻，能源運輸中斷已對印度造成嚴重衝擊。消息人士表示，印度煉油商目前有約一個月時間，可最大化採購來自地理位置較近的伊朗原油與液化石油氣 (LPG)，以彌補供應缺口。此前，印度已在美國放寬制裁後，大量採購俄羅斯原油以抑制油價上漲壓力。

除了原油供應吃緊，印度亦面臨嚴重的液化石油氣短缺問題。LPG 在當地廣泛用於民生烹飪，使能源供應壓力進一步升高。

在支付機制方面，消息人士指出，交易商與伊朗國家石油公司 (NIOC) 傾向要求以美元結算，但也有部分交易願意接受印度盧比付款。不過，由於伊朗目前仍遭排除於環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 支付系統之外，印度煉油商在簽署合約前，仍需確認付款安排的可行性與合規性。

國際能源署 (IEA) 署長比羅爾 (Fatih Birol) 周一表示，當前能源危機的嚴重程度已超過 1970 年代兩次石油危機的總和，凸顯全球能源市場正面臨高度不穩定局勢。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 則表示，川普政府已於上周五發出為期 30 天的制裁豁免，允許購買已在海上的伊朗原油。根據美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 規定，該豁免適用於 3 月 20 日或之前完成裝載、並於 4 月 19 日前卸貨的油品。