鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-23 19:29

周一 (23 日) 美股盤前，美國總統川普在真實社群 (Truth Social) 發文表示，美國與伊朗進行了良好且富有成效的對話，他將命令軍方暫停對伊朗發電廠和能源基礎設施的任何軍事打擊，為期 5 天。

(來源: 川普貼文)

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川普強調，這項暫停打擊的指令取決於本周持續進行的會議和討論是否取得成功，他對目前達成「全面解決中東敵對行動」的可能性表示樂觀。

在此之前，美伊戰爭局勢因荷姆茲海峽的封鎖威脅而高度緊張，伊朗曾警告若其能源設施受襲，將完全封鎖該海峽，並對美國在海灣地區的基礎設施進行對等報復。

此一緩和局勢的消息立即引發全球金融市場劇烈震盪。美股期貨瞬間飆升，道瓊期貨大漲約 1100 點 (2.6%)，標普 500 與納斯達克 100 期貨漲幅均超過 2.7%。反之，國際油價因戰爭風險降溫而出現崩跌，西德州中級原油 (WTI) 期貨重挫逾 9%，跌破每桶 90 美元；布蘭特原油跌幅更驚人地超過 13%，降至 97 美元以下。

在此消息公布前，市場因擔心戰爭長期化，恐慌指數 (VIX) 一度突破 30 大關。