鉅亨網編譯段智恆 2026-03-23 20:16

根據《彭博》報導，在美國總統川普表示美伊雙方已就終止敵對行動展開對話，並宣布延後對伊朗能源設施發動攻擊五天後，市場風險情緒回溫，帶動銅價反彈。倫敦市場銅價周一 (23 日) 一度上漲 3.9%，扭轉先前跌勢。

中東風險降溫 LME銅價自低點反彈(圖：REUTERS/TPG)

川普言論引發全球金融市場劇烈波動，股市與債市同步上漲，美元走弱，油價一度重挫高達 14%。銅價隨之走高，反映市場對經濟前景的預期出現改善。銅向來被視為全球經濟的風向球，其價格變動常被用來觀察成長動能變化。

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在此之前，受中東戰事升溫影響，市場避險情緒升高，銅價一度跌至逾三個月低點。隨著衝突進入第四週，油氣價格上漲加劇通膨壓力，也引發市場對全球經濟成長放緩的疑慮，並可能迫使主要央行維持較為鷹派的利率政策。

儘管如此，市場也關注中國需求回溫的跡象。研究機構 Mysteel Global 數據顯示，截至本週一，中國精煉銅庫存單週大幅下降 78,700 噸至 486,200 噸，創今年以來最大降幅，顯示在價格回落後，下游買盤出現回補。