鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-24 01:00

外媒最新報導指出，美國總統川普的新關稅計畫，正因其法律基礎薄弱而面臨嚴峻挑戰。

金融時報：川普新關稅政策恐陷入法律訴訟泥沼(圖:shutterstock)

《金融時報》報導，在美國最高法院裁定總統川普先前依《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 徵收的大規模關稅違法後，白宮轉而援引一條鮮少使用的法律條款，試圖為其貿易戰續命，但此路徑同樣佈滿荊棘。

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美國最高法院上月明確裁定，總統不能動用緊急權力對各國徵收高額關稅，白宮隨即轉向援引 1974 年《貿易法》第 122 條，宣布對貿易夥伴加徵 10% 關稅，並一度威脅將稅率提高至 15%，但此新關稅已在美國國際貿易法院遭遇兩起訴訟，聽證會已定於下月舉行。

法律專家指出，122 條款允許美國總統在 150 天內，為解決「鉅額且嚴重的國際收支赤字」而徵收最高 15% 的關稅。儘管白宮恐以「經濟安全」為由為川普辯護，但該條款要求關稅須在「非歧視」基礎上對所有國家統一適用，這將嚴重限制川普政府區別對待不同國家、推行「差別關稅」的空間。

事實上，川普的關稅政策已顯露出掣肘。他最初威脅徵收 15% 關稅，就引發了歐洲盟友的強烈反彈，因這將讓他們此前談判達成的低關稅協議形同虛設。

一位曾在拜登政府任職的官員分析指出，若川普強行推行差別關稅，很可能會在法庭上遭遇不利判決。

為尋求更持久的政策工具，川普正催促美國貿易代表格里爾盡快完成針對多個貿易夥伴的新調查，以便日後能依據《1974 年貿易法》第 301 條徵收更高關稅。