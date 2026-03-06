鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-06 11:30

《Investing.com》報導，美國銀行 (BofA) 旗下 BofA Securities 分析師表示，近期油價因伊朗衝突升溫而大幅上漲，強化了美元的避險吸引力，而非反映市場對美國政府信心動搖。

美元指數周四上漲至約 90，接近本周稍早觸及的三個月高點。

‌



在給客戶的報告中，包括 Adarsh Sinha 與 Alex Cohen 在內的策略師指出，在這個動盪時刻，美元甚至相對於傳統避險資產黃金也出現走強。

上周末美國與以色列對伊朗發動聯合空襲後，石油與天然氣價格大幅上漲。衝突目前已擴大，雙方在整個中東地區多國展開攻擊，也導致通常經過重要能源運輸通道的荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 能源供應受到阻礙。

全球約五分之一的石油與液化天然氣會經過位於伊朗南方的荷姆茲海峽，使其成為全球能源供應的關鍵瓶頸。目前這條狹窄水道兩側的船舶交通出現壅塞，不過美國總統川普表示，美國可能為船隻提供保險並護航，以緩解當前瓶頸。

分析師補充指出，由於油價衝擊，投資人並沒有改變對美國的投資方式，也沒有急於尋找對沖美國政策失誤風險的方法。

他們寫道，「傳統『避險』走勢的回歸 (而非貨幣貶值交易) 與背後的驅動因素一致，也就是油價衝擊並未影響投資人對美國資本配置或避險決策。」

他們指出，這與過去的情況不同，例如川普推出大規模貿易關稅或曾威脅接管格陵蘭時，當時都曾促使投資人撤出美元資產。