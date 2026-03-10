鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-10 23:00

受中東戰火影響，全球能源供應鏈劇烈震盪，東南亞國家首當其衝，在國內油價飆漲與供應短缺的情況下，越南與泰國政府相繼採取緊急措施，除了調動外交資源尋求原油供應，更強制或鼓勵政府官員與企業實施「居家辦公」（WFH），以減少燃油消耗。

中東戰火重創能源供應！越南、泰國啟動居家辦公、取消關稅「救油荒」 (圖:Shutterstock)

越南：油價三級跳 總理緊急外交喊話

越南貿易部已發布聲明，強烈呼籲當地企業鼓勵員工居家辦公，以減少旅遊與交通運輸需求。

越南因高度依賴中東能源進口，成為此次燃油荒災情最嚴重的國家之一。

根據越南燃料貿易商 Petrolimex 的數據，自上月底以來，當地油價漲幅驚人：汽油上漲 32%，柴油上漲 56%，煤油上漲 80%。

越南首都合內的加油站周二 (10 日) 出現汽機車大排長龍的景象。為緩解壓力，越南總理范明正 (Pham Minh Minh) 周一緊急致電科威特、卡達與阿拉伯聯合大公國的領袖，積極確保原油與燃料供應。

此外，越南政府周一已決定暫時取消燃料進口關稅，該政策將實施至 4 月底。越南當局也呼籲企業與個人，切勿囤積燃料或進行投機炒作。

泰國：內閣批准緊急措施 公部門率先 WFH

鄰國泰國也面臨同樣的能源困境，根據周二的內閣會議報告，泰國政府已批准一項緊急方案，要求政府官員立即採取居家辦公措施，旨在降低能源消耗並管理公部門營運。