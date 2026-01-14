鉅亨網編譯段智恆 2026-01-14 02:00

根據《華爾街日報》(WSJ)周二 (13 日) 報導，美國司法部針對聯準會 (Fed) 主席鮑爾展開的刑事調查，正在川普政府內部與共和黨陣營引發明顯不安。多名政府官員與國會共和黨人私下警告，相關行動不僅可能動搖金融市場，更恐衝擊川普未來提名下一任 Fed 主席的人事布局，甚至在參議院遭遇實質阻撓。

川普自己人也怕了？司法部查鮑爾效應發酵 共和黨罕見集結表態

知情人士透露，財政部長貝森特 (Scott Bessent) 已於周日晚間主動致電總統川普，提醒司法部調查行動可能帶來一連串後座力，包括市場波動升高，以及鮑爾任期於 5 月屆滿後，新任 Fed 主席提名案在參議院的確認程序恐遭卡關。

川普陣營內部憂慮升高 調查恐衝擊人事布局

貝森特的擔憂很快成為現實。司法部調查曝光後不久，參議院銀行委員會成員、共和黨參議員提里斯 (Thom Tillis) 公開表態，在相關法律爭議完全解決前，將反對任何由川普提出的 Fed 人事提名。由於參院銀行委員會席次接近均勢，提里斯若與民主黨聯手，即足以阻止提名案進入全院表決。

即便提名案順利送交參院全體表決，提里斯只需再爭取少數共和黨人加入反對陣營，便能與民主黨一同封殺提名。儘管共和黨在參議院握有 53 比 47 的多數，但內部分歧已成為川普人事策略的潛在變數。

參議院多名共和黨重量級人物也陸續表達關切，包括參議院多數黨領袖圖恩 (John Thune)，他表示希望相關爭議能盡快落幕，以免對國家金融體系造成不必要衝擊。

市場與利率風險浮現 白宮一度措手不及

除人事風險外，市場反應亦讓白宮內部感到憂心。多名政府官員私下透露，白宮並未事先被告知司法部已對鮑爾展開調查，消息曝光後，部分幕僚對可能引發的市場震盪感到措手不及。儘管美股在早盤下挫後回穩，但不安情緒已在政策圈內蔓延。

參議院銀行委員會成員甘迺迪 (John Kennedy) 直言，這場衝突只會推高利率，而非壓低借貸成本，「這正是我們最不需要的狀況」。他警告，若行政部門與 Fed 陷入全面對抗，最直接的結果恐是融資成本上升，與政府刺激經濟的目標背道而馳。

白宮顧問形容，司法部調查曝光後的第一時間反應「一團混亂」。美媒《Axios》先前已披露貝森特向川普示警的相關細節。

共和黨罕見集結挺鮑爾 Fed 獨立性成焦點

另一方面，調查行動的幕後推手也逐漸浮上檯面。知情人士指出，聯邦住房金融局 (FHFA) 局長普爾特 (Bill Pulte) 近來積極遊說政府高層支持對鮑爾展開調查，並於上周五搭乘空軍一號與川普一同前往佛州。

不過，普爾特面對媒體詢問時否認與調查有關，並稱司法部行動不在其職權範圍內。白宮發言人則表示，普爾特仍是川普的重要顧問，並獲得總統完全信任。

負責調查的華府聯邦檢察官皮洛 (Jeanine Pirro) 則在社群平台為行動辯護，強調檢方曾多次嘗試與 Fed 就總部整修費用與國會證詞進行溝通，但未獲回應，才不得不動用法律程序。她指出，「起訴」一詞出自鮑爾本人，而非檢方主動提出，並重申所有決策皆基於案件本身。

鮑爾自 2012 年起擔任 Fed 理事，並於 2018 年在川普任內獲提名出任主席。儘管主席任期將於 5 月屆滿，但其理事任期可延續至 2028 年初。據了解，部分共和黨高層私下討論，可能向川普團隊提出一項「政治交換」方案：若鮑爾主動請辭，司法部調查將告一段落。

然而，鮑爾並未選擇退讓。他在周日晚間發布罕見影片聲明，將調查定調為對 Fed 利率決策獨立性的施壓，並獲得多名共和黨人即時聲援。除提里斯外，參議員穆考斯基 (Lisa Murkowski) 與眾議院金融服務委員會主席希爾 (French Hill) 也公開力挺鮑爾，稱其「具備最高程度的誠信」。