鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-14 00:30

綜合外媒周二 (13 日) 報導，美國司法部近期對聯準會 (Fed) 的動作，引發華爾街高度關注。摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 與紐約梅隆銀行 (BK-US) 執行長文斯 (Robin Vince) 相繼警告，若削弱 Fed 的獨立性，不僅無助於經濟目標，反而可能推升通膨預期與借貸成本，對金融市場造成反效果。

這些表態出現在美國司法部針對 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 向國會作證、涉及聯準會總部整修工程的相關說法，發出大陪審團傳票之後。此舉加劇外界對 Fed 獨立性是否遭到政治干預的疑慮，也在市場與政界引發連鎖反應。

‌



戴蒙：侵蝕 Fed 獨立性恐推升通膨與利率

摩根大通執行長戴蒙直言，任何削弱 Fed 獨立性的行為，「都不是一個好主意」。(圖：REUTERS/TPG)

摩根大通執行長戴蒙在公布去年第四季財報後，於與媒體的電話會議中直言，任何削弱 Fed 獨立性的行為，「都不是一個好主意」。他表示，市場普遍相信 Fed 的獨立性，而一旦這項原則受到侵蝕，結果很可能適得其反。

戴蒙指出，若市場開始質疑 Fed 能否在不受政治壓力影響下制定政策，將推升通膨預期，並可能在中長期內拉高利率水準，反而提高借貸成本。他也公開表達對鮑爾個人的高度尊重，強調 Fed 的制度性信任，對金融市場至關重要。

司法部的行動也在共和黨內部引發罕見反彈。共和黨參議員提里斯 (Thom Tillis) 日前表示，在相關爭議獲得釐清前，他將反對任何由總統提名的 Fed 人事案，為政府在貨幣政策人事布局上增添變數。

BNY：動搖 Fed 基石恐違背白宮經濟目標

紐約梅隆銀行執行長文斯形容司法部對 Fed 的作法「適得其反」。(圖：REUTERS/TPG)

紐約梅隆銀行執行長文斯同樣在與媒體的電話會議中，形容司法部對 Fed 的作法「適得其反」。他指出，Fed 的獨立性長期以來支撐美國與全球資本市場運作，是美國公債市場的重要制度基石。

文斯警告，若動搖這項基礎，反而可能違背白宮希望促進經濟成長、改善可負擔性的政策目標。他表示，質疑支撐債券市場的核心原則，風險在於「做出與原本政策目標相反的結果」，並不符合當前的經濟環境。

Fed 主席鮑爾日前證實，司法部已向 Fed 發出大陪審團傳票，相關動作可能涉及刑事層面的調查。不過，美國總統川普則否認事前知情。這起事件也讓市場重新聚焦 Fed 在政治壓力下能否維持制度獨立性。