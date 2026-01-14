在中國漢堡越做越小？麥當勞回應消費者質疑

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-14 04:30

越來越多中國消費者開始抱怨麥當勞漢堡尺寸縮水。（圖：Shutterstock）

據《界面新聞》周二（13 日）報導，不少網友在社交媒體曬出耳機盒與漢堡的對比照片，調侃「麥當勞這是漢堡還是小籠包」？照片顯示漢堡比耳機盒大不了多少。

‌



還有消費者用量尺量漢堡尺寸，社交平台照片顯示，「（人民幣，下同）23 元麥當勞雙吉僅 8 釐米」。不少消費者吐槽「價格在漲，體型在小……」。

麥當勞最近剛經歷過一輪調價。2025 年 12 月 15 日，不少消費者發現麥當勞大部分餐品的價格有所上調，漲幅普遍在 0.5 元到 1 元不等，包括多款漢堡、小食及套餐等。

麥當勞中國對此表示：「2025 年 12 月 15 日起，部分餐品的價格增加 0.5 到 1 元。目前，麥當勞正在進行『麥麥農場美食節之十元吃堡』優惠活動，我們將繼續為消費者帶來超值美味和便捷服務。」

麥當勞小程式（App）菜單顯示，巨無霸、雙層深海鱈魚堡、麥香魚等經典漢堡單價均上漲 1 元；麥樂雞、那麼大雞排等小食也漲價 1 元，麥麥脆汁雞、中份薯條等則上調 0.5 元，麥旋風、新地等甜品同步漲價 0.5 元。