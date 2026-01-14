鉅亨網編譯段智恆 2026-01-14 00:00

《彭博》周二 (13 日) 報導，臉書母公司 Meta Platforms(META-US)宣布，將開始裁減旗下 Reality Labs 部門逾 1,000 名員工，作為公司調整資源配置、將重心從元宇宙與虛擬實境 (VR) 產品轉向人工智慧 (AI) 穿戴裝置與手機功能的一部分。受影響員工預計自周二上午起陸續接獲通知。

元宇宙踩剎車！Meta縮編Reality Labs逾千人 轉攻AI穿戴裝置(圖：REUTERS/TPG)

根據 Meta 技術長博斯沃思 (Andrew Bosworth) 在內部備忘錄中指出，此次裁員約占 Reality Labs 部門人力的 10%。該部門目前約有 1.5 萬名員工，負責包括 VR 頭戴裝置、AI 智慧眼鏡以及虛擬世界相關產品的開發。博斯沃思表示，公司正調整元宇宙布局，未來將把重心放在行動裝置，同時縮減虛擬實境投資規模，以提升整體營運的可持續性。

‌



Meta 發言人也證實，公司先前已表明將把部分資金從元宇宙轉向穿戴式裝置，此次人力調整正是相關策略的一環，節省下來的成本將重新投入穿戴裝置業務成長。

Reality Labs 自 2021 年以來累計虧損已超過 700 億美元，主要原因在於多項前瞻性投資尚未帶來實質營收。其中，元宇宙被視為最燒錢的項目之一。Meta 過去為了搶占市場，投入大量資金開發高階 VR 硬體與數位功能，包括虛擬分身等，但預期中的激烈競爭並未出現，市場採用速度也未達執行長祖克柏在 2021 年將公司更名為 Meta 時所描繪的藍圖。

去年 12 月，Meta 高層曾討論對元宇宙團隊進行最高達 30% 的預算刪減，並將資金轉向 AI 智慧眼鏡等新產品。Meta 目前與 EssilorLuxottica 合作，推出多款搭載 AI 功能的智慧眼鏡，包括雷朋 (Ray-Ban) 與 Oakley 品牌。祖克柏表示，相關產品表現優於預期，仍是推動 Meta AI 助理普及的重要布局。