川普再轟鮑爾「無能或貪腐」 Fed獨立性撐得住嗎？

根據《CNBC》報導，美國總統川普周二 (13 日) 再度公開抨擊聯準會 (Fed) 主席鮑爾，直指他「不是無能，就是貪腐」，言論迅速引發市場與政壇對 Fed 獨立性遭侵蝕的高度憂慮。此番發言正值美國司法部 (DOJ) 針對鮑爾涉入 Fed 總部整修案展開刑事調查之際，相關行動已遭跨黨派質疑。

川普是在白宮外接受媒體詢問時發表上述言論。當被問及對 Fed 展開前所未見的調查是否會動搖市場信心時，川普指控鮑爾在 Fed 華府總部高額整修工程上「嚴重超支」，並稱「他不是無能，就是貪腐，我也不知道是哪一個，但顯然他沒有把工作做好」。

司法部調查引發反彈 Fed 獨立性成焦點

川普的最新表態，正值政壇對司法部調查行動的反彈聲浪持續擴大。摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 在財報電話會議後直言，市場普遍認同 Fed 必須維持獨立性，任何削弱這項原則的行為都「不是好主意」。

戴蒙警告，若 Fed 獨立性遭侵蝕，後果恐與政府原本期待背道而馳，不僅可能推升通膨預期，長期甚至導致利率上揚。他的說法也呼應多名共和黨議員的公開表態，其中包括向來支持川普的參議員。

參議院銀行委員會成員甘迺迪 (John Kennedy) 日前直言，若刻意讓行政部門與 Fed 陷入對立，「最有效的方式就是確保利率不降反升」，並形容這樣的衝突「完全沒有必要」。

白宮與司法部立場分歧 調查恐影響接班布局

據悉，財政部長貝森特 (Scott Bessent) 已向川普表達疑慮，認為司法部對鮑爾的調查，可能干擾鮑爾任期於 5 月屆滿後的新任 Fed 主席接班與任命程序。不過，司法部並未釋出退讓訊號。

華府聯邦檢察官皮洛 (Jeanine Pirro) 在社群平台發文強調，檢方多次嘗試就工程超支與鮑爾國會證詞與聯準會溝通，但未獲回應，因此才動用法律程序，並非「威脅」。她並指出，「刑事起訴」一詞出自鮑爾本人之口，並非檢方主動提出。

皮洛強調，檢方行動完全基於案件本身，「沒有人凌駕於法律之上」，並期待鮑爾全面配合調查。

鮑爾反擊：調查與利率決策壓力有關

鮑爾則在周日晚間發布罕見的影片聲明，證實司法部已向聯準會送達大陪審團傳票，並威脅提出刑事起訴。他直指，這項行動與川普長期不滿 Fed 降息步調過慢密切相關。

鮑爾表示，刑事指控的威脅，是因 Fed 依據專業判斷、以公共利益為優先設定利率，而非迎合總統偏好所產生的後果。他強調，雖然 Fed 主席同樣必須守法，但這類前所未見的行動，應放在政府長期施壓與威脅的脈絡下理解。