鉅亨網編譯段智恆 2026-01-13 23:10

美國去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 數據已經出爐，整體表現大致符合市場預期，進一步鞏固聯準會 (Fed) 本月按兵不動的判斷。華爾街分析師普遍認為，通膨並未重新升溫，但距離完全回到政策目標仍有一段距離，Fed 短期內缺乏立即降息的迫切性。

美通膨降溫華爾街卻不嗨？分析師：好消息但不夠好！Fed不急降息(圖：REUTERS/TPG)

勞工部數據顯示，去年 12 月 CPI 按月上升 0.3%，年增率為 2.7%；扣除食品與能源後的核心 CPI 按月上升 0.2%，年增率為 2.6%。分析人士指出，在政府關門導致前期數據扭曲的背景下，這份報告並未出現市場原先擔憂的「補漲式反彈」，反而讓通膨走勢看起來更為平穩。

通膨未再升溫 市場解讀偏向「好消息但不夠好」

多位市場人士認為，通膨數據持續降溫，對風險性資產仍屬正面訊號。50 Park Investments 執行長 Adam Sarhan 指出，只要通膨下行，就有助於為 Fed 提供更多政策空間，市場向來偏好寬鬆環境，這也是股市能維持強勢的重要原因。

B. Riley Wealth 首席市場策略師 Art Hogan 則表示，去年 12 月核心通膨略低於預期，確實為 Fed 爭取了一些「喘息空間」，若這樣的趨勢延續，未來幾季降息仍具討論空間。不過，摩根士丹利財富管理首席經濟策略師 Ellen Zentner 提醒，通膨雖未重新升溫，但仍高於目標水準，住房負擔能力改善有限，這份報告不足以支撐 Fed 在本月會議啟動降息。

降息時間點仍存歧見 關稅與全球因素成變數

對於降息時程，市場看法依舊分歧。Cetera Investment Management 投資長 Gene Goldman 指出，市場初步反應雖一度反轉走高，但隨後回歸理性，顯示投資人將這份報告視為「通膨正在緩和，而非通膨問題已解決」。他補充，公債市場對數據反應較為正面，特別是對政策敏感的 2 年期美債殖利率走低，反映市場仍押注今年稍晚可能出現降息。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 則認為，關稅帶來的通膨壓力仍在，但目前並未出現失控跡象，這對 Fed 而言屬於可接受的發展。他預期，Fed 不太可能在 1 月行動，但今年仍有機會出現兩次降息。