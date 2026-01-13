鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國最新通膨數據大致符合預期，未能改變市場對聯準會 (Fed) 暫停降息的判斷，但仍讓投資人對物價壓力逐步降溫感到安心。美股主要指數周二 (13 日) 開盤表現相對穩健，標普 500 指數與道瓊工業指數在歷史高點附近震盪，隨後股、債與美元走勢轉趨拉鋸，投資人一方面消化通膨數據，一方面權衡摩根大通與達美航空 (DAL-US) 等企業財報表現好壞互見的影響。
截稿前，道瓊工業指數跌近 140 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 40 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.8%。
美國最新通膨數據未能改變市場對 Fed 暫停降息的預期，華爾街周二股市、債市與美元同步震盪整理。隨著投資人消化去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 報告，美股期貨在早盤短暫走揚後漲勢收斂，美國公債價格也呈現拉鋸走勢。
數據顯示，美國去年 12 月核心 CPI 按月上升 0.2%，低於市場原先預期的較大反彈，年增率維持在 2.6%，與四年低點相當，顯示在政府關門造成前期數據扭曲後，物價壓力正逐步降溫。不過，這份報告並未動搖市場對 Fed 政策路徑的判斷。
利率期貨顯示，自去年 9 月以來 Fed 已三度降息，市場仍預期下一次降息時點落在 2026 年中，並認為 Fed 在本月底政策會議上不會進一步調整利率。美國 2 年期公債殖利率盤中小幅波動，反映投資人對短期政策前景看法未有明顯改變。
Principal Asset Management 首席投資策略師 Seema Shah 指出，去年 12 月核心通膨數據雖低於預期，但不足以改變 Fed 在 1 月會議的政策盤算。在失業率仍低、經濟成長高於趨勢、財政刺激持續支撐，以及通膨仍高於目標的情況下，Fed 可在未來幾次會議中維持利率不變。
eToro 分析師 Bret Kenwell 則表示，在政府關門後，這份通膨報告為市場提供必要的總體經濟更新，但對股市投資人而言，影響有限，市場焦點可望轉向財報季。
企業動態方面，摩根大通率先揭開第四季財報季序幕，股價小幅走高。美國銀行 (BAC-US)、富國銀行(WFC-US)、花旗集團(C-US)、高盛(GS-US) 與摩根士丹利 (MS-US) 等大型銀行，將於周三 (14 日) 與周四 (15 日) 陸續公布財報。市場預期，在政策環境有利下，主要銀行今年可望繳出歷史次高的年度獲利表現。
Meta Platforms(META-US) 早盤股價下跌 0.52%，至每股 638.64 美元
臉書母公司 Meta Platforms(META-US)宣布，將開始裁減旗下 Reality Labs 部門逾 1,000 名員工，作為公司調整資源配置、將重心從元宇宙與虛擬實境產品轉向人工智慧 (AI) 穿戴裝置與手機功能的一部分。受影響員工預計自周二上午起陸續接獲通知。
摩根大通 (JPM-US) 早盤股價下跌 0.54%，至每股 322.74 美元
摩根大通 (JPMorgan Chase) 周二 美股盤前公布 2025 會計年度第四季 (截至 12/31) 財報，整體獲利受一次性提列信用損失影響而下滑，但交易業務表現亮眼，抵銷投資銀行業務疲弱，整體營運仍優於市場預期。管理層重申美國經濟具備韌性，但也警告通膨與市場風險仍不容低估。
L3 哈里斯科技 (LHX-US) 早盤股價上漲 3.03%，至每股 351.00 美元
美國政府將向國防承包商 L3 哈里斯科技 (L3Harris Technologies) 旗下火箭發動機業務投資 10 億美元，以確保包括戰斧巡弋飛彈 (Tomahawk) 與愛國者攔截飛彈 (Patriot) 等多款飛彈所需關鍵推進系統的穩定供應。這項投資也成為美國政府近年加大介入企業投資的最新案例。
知名投資者、「大空頭」貝瑞 (Michael Burry) 警告，大型科技公司靠著相對少的投資賺取巨額利潤的時代正在結束，AI 是主要原因。他認為投資人應專注於投入資本報酬率(ROIC)，而非營收成長或市場規模。
他指出，AI 正推動微軟 (MSFT-US)、Google(GOOGL-US) 和 Meta 等公司，從過去輕資產的軟體模式，轉向由資料中心、晶片和能源主導的資本密集的硬體公司。即使 AI 幫助科技巨頭擴大了市場，ROIC 下降仍可能在未來數年對股價造成壓力。
