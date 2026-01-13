鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-13 22:38

〈美股早盤〉通膨數據未改變Fed預期 主要指數平盤波動(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌近 140 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 40 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.8%。

美國最新通膨數據未能改變市場對 Fed 暫停降息的預期，華爾街周二股市、債市與美元同步震盪整理。隨著投資人消化去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 報告，美股期貨在早盤短暫走揚後漲勢收斂，美國公債價格也呈現拉鋸走勢。

數據顯示，美國去年 12 月核心 CPI 按月上升 0.2%，低於市場原先預期的較大反彈，年增率維持在 2.6%，與四年低點相當，顯示在政府關門造成前期數據扭曲後，物價壓力正逐步降溫。不過，這份報告並未動搖市場對 Fed 政策路徑的判斷。

利率期貨顯示，自去年 9 月以來 Fed 已三度降息，市場仍預期下一次降息時點落在 2026 年中，並認為 Fed 在本月底政策會議上不會進一步調整利率。美國 2 年期公債殖利率盤中小幅波動，反映投資人對短期政策前景看法未有明顯改變。

Principal Asset Management 首席投資策略師 Seema Shah 指出，去年 12 月核心通膨數據雖低於預期，但不足以改變 Fed 在 1 月會議的政策盤算。在失業率仍低、經濟成長高於趨勢、財政刺激持續支撐，以及通膨仍高於目標的情況下，Fed 可在未來幾次會議中維持利率不變。

eToro 分析師 Bret Kenwell 則表示，在政府關門後，這份通膨報告為市場提供必要的總體經濟更新，但對股市投資人而言，影響有限，市場焦點可望轉向財報季。

截至台北時間周二（13 日）22 時許：

焦點個股：

Meta Platforms(META-US) 早盤股價下跌 0.52%，至每股 638.64 美元

臉書母公司 Meta Platforms(META-US)宣布，將開始裁減旗下 Reality Labs 部門逾 1,000 名員工，作為公司調整資源配置、將重心從元宇宙與虛擬實境產品轉向人工智慧 (AI) 穿戴裝置與手機功能的一部分。受影響員工預計自周二上午起陸續接獲通知。

摩根大通 (JPM-US) 早盤股價下跌 0.54%，至每股 322.74 美元

摩根大通 (JPMorgan Chase) 周二 美股盤前公布 2025 會計年度第四季 (截至 12/31) 財報，整體獲利受一次性提列信用損失影響而下滑，但交易業務表現亮眼，抵銷投資銀行業務疲弱，整體營運仍優於市場預期。管理層重申美國經濟具備韌性，但也警告通膨與市場風險仍不容低估。

L3 哈里斯科技 (LHX-US) 早盤股價上漲 3.03%，至每股 351.00 美元

美國政府將向國防承包商 L3 哈里斯科技 (L3Harris Technologies) 旗下火箭發動機業務投資 10 億美元，以確保包括戰斧巡弋飛彈 (Tomahawk) 與愛國者攔截飛彈 (Patriot) 等多款飛彈所需關鍵推進系統的穩定供應。這項投資也成為美國政府近年加大介入企業投資的最新案例。

今日關鍵經濟數據：

美國去年 12 月 CPI 年增率報 2.6%，預期 2.7%，前值 2.7%

美國去年 12 月 CPI 月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國去年 12 月核心 CPI 年增率報 2.6%，預期 2.7%，前值 2.6%

美國去年 12 月 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.2%

華爾街分析：

知名投資者、「大空頭」貝瑞 (Michael Burry) 警告，大型科技公司靠著相對少的投資賺取巨額利潤的時代正在結束，AI 是主要原因。他認為投資人應專注於投入資本報酬率(ROIC)，而非營收成長或市場規模。