鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-13 20:50

綜合外媒報導，美國公債殖利率周二 (13 日) 小幅走高，投資人屏息以待即將公布的消費者物價指數 (CPI) 數據，盼從中判斷通膨走勢，以及聯準會 (Fed) 今年是否、以及何時可能重啟降息。隨著市場對通膨回落速度轉趨保守，美債殖利率曲線出現趨陡現象。

CPI報告會不會嚇到市場？美債殖利率小幅走高(圖：REUTERS/TPG)

周二，10 年期美國公債殖利率小幅上升不到 1 個基點，至 4.197%；30 年期公債殖利率同樣走高至 4.85%，在美國財政部當天標售 220 億美元 30 年期公債前，長天期債券表現相對承壓。相較之下，2 年期公債殖利率僅微升至 3.55%。市場人士指出，長端殖利率走升反映投資人對通膨與財政供給壓力的關注。

即將公布的 12 月 CPI 數據，被視為檢視通膨是否回到「較正常軌道」的重要指標。去年秋季美國政府一度停擺，導致 10 月與 11 月通膨數據出現扭曲，使經濟學家難以準確判斷通膨在近期的實際演變。巴克萊私人銀行首席市場策略師 Julien Lafargue 指出，去年 12 月通膨數據「出現意外的可能性不低」，不論方向或幅度，都可能對市場反應產生明顯影響。

市場預期，去年 12 月核心 CPI 年增率將小幅升至 2.7%，略高於去年 11 月的 2.6%，但仍為 2021 年初以來的相對低點；按月來看，整體與核心物價指數預估皆上升 0.3%。與此同時，衡量市場通膨預期的美國通膨損益兩平率已升至去年 11 月以來新高，部分原因是油價自上周中以來上漲約 8%。

在貨幣政策方面，Fed 自去年 9 月以來已三度降息，但市場對後續降息時點的預期明顯延後。利率期貨顯示，交易員目前普遍預期今年不會在本月底的政策會議上降息，下一次降息時點可能落在 2026 年中，並於第四季再度降息。近期美國經濟數據展現韌性，也促使市場持續調整對降息幅度與時程的預期。