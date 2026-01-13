鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-13 21:20

摩根大通 (JPMorgan Chase) 周二 (13 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第四季 (截至 12/31) 財報，整體獲利受一次性提列信用損失影響而下滑，但交易業務表現亮眼，抵銷投資銀行業務疲弱，整體營運仍優於市場預期。管理層重申美國經濟具備韌性，但也警告通膨與市場風險仍不容低估。

圖：摩根大通財報

摩根大通去年第四季淨利為 130 億美元，每股盈餘 4.63 美元，低於去年同期的 140 億美元、每股 4.81 美元，主要因配合接手蘋果 (AAPL-US) 信用卡業務，提列 22 億美元信用損失準備。若排除該一次性因素，調整後每股盈餘為 5.23 美元，優於市場預期。公司單季營收年增 7% 至 467.7 億美元，淨利息收入 (NII) 年增 7% 至 251 億美元，大致符合分析師預估。

交易業務強勁 投行手續費意外失手

去年第四季交易業務成為最大亮點，整體交易營收年增 17%，其中股票交易營收暴增 40%，固定收益交易也成長 7%，雙雙優於市場預期，反映市場波動加劇、避險與對沖需求升溫。按去年全年來看，交易部門繳出歷史新高的年度營收表現。

相較之下，投資銀行業務表現不如預期。去年第四季投資銀行手續費收入為 23.5 億美元，年減 5%，其中債券承銷收入意外下滑 2%，與分析師原本預期成長 19% 出現明顯落差，也導致整體投行收入未達摩根大通自身先前給出的低個位數成長指引。

經濟韌性支撐信心 全年獲利仍創歷史高檔

摩根大通 2025 全年淨利達 570 億美元，雖低於 2024 年創下的美國銀行業史上最高紀錄，仍為歷史次高水準。執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 表示，美國經濟仍展現韌性，勞動市場雖略有降溫，但尚未出現惡化跡象，消費支出與企業基本面依然穩健，這樣的環境「可能還會持續一段時間」。

在資產負債方面，摩根大通去年前三季放款成長速度創金融危機以來新高，去年第四季放款規模較前季增加 4%，帶動淨利息收入持續成長。公司也重申，今年全年淨利息收入預估約 1,030 億美元，高於市場原先預期。

接手蘋果信用卡 政策與通膨風險仍受關注

摩根大通日前宣布取代高盛 (GS-US)，成為蘋果信用卡的新合作夥伴，相關交接作業預計歷時約兩年。公司已於去年第四季提列 22 億美元信用損失準備，整體呆帳準備金單季增加 21 億美元，符合市場預期。