2026-01-13

《路透》周二 (13 日) 報導，美國政府將向國防承包商 L3 哈里斯科技 (L3Harris Technologies) 旗下火箭發動機業務投資 10 億美元，以確保包括戰斧巡弋飛彈 (Tomahawk) 與愛國者攔截飛彈 (Patriot) 等多款飛彈所需關鍵推進系統的穩定供應。這項投資也成為美國政府近年加大介入企業投資的最新案例。

飛彈不夠用？美國政府將砸10億美元投資L3Harris火箭業務(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，L3 哈里斯科技 (LHX-US) 周二盤前股價大漲 9.19%，每股暫報 372.00 美元。

根據規劃，L3 哈里斯將把火箭發動機業務分拆為一家獨立上市公司，美國政府將以可轉換證券形式投入 10 億美元，並在該公司預計於 2026 年下半年公開上市時，自動轉換為普通股。L3 哈里斯仍將保有新公司的多數股權與經營控制權。

這項交易發生在美國總統川普日前公開批評國防承包商武器生產進度緩慢之後，也呼應政府先前對關鍵產業的直接投資作法。除 L3 哈里斯外，美國政府先前已取得晶片製造商英特爾 (INTC-US) 約 10% 股權，並投資多家關鍵礦產供應商。英特爾在投資消息公布後，股價已較當時水準翻倍。

不過，政府直接持股國防供應商，也引發潛在利益衝突疑慮。五角大廈未來將同時扮演投資人與合約發包方角色，可能引來同業反彈與監管單位關切。市場人士指出，這種結構在國防產業相當罕見，恐影響競爭公平性。

此次投資被視為美國國防部新「採購轉型策略」與「直接對供應商投資」計畫的具體成果，目標是與關鍵供應商直接談判並投資，以降低成本並確保產能。分拆後的新公司將承接 L3 哈里斯原本的飛彈解決方案業務，為愛國者、薩德 (THAAD)、戰斧與標準飛彈(Standard Missile) 等系統提供推進裝置。