信用卡利率封頂10%能救消費者？摩根大通警告後果
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
綜合外媒周二 (13 日) 報導，摩根大通 (JPM-US) 警告，美國總統川普提出將信用卡利率上限設為 10% 的構想，恐對銀行業務與整體經濟造成重大衝擊。該行表示，若政策落實，不僅將迫使銀行大幅調整信用卡業務模式，也可能減少信貸供給，對消費者帶來反效果。
摩根大通財務長巴納姆 (Jeremy Barnum) 在公布去年第四季財報後的媒體電話會議中指出，若政府以「缺乏充分依據的指令」要求銀行徹底改變既有商業模式，業界勢必會強力回應，「一切選項都在檯面上」。他形容，相關政策若成真，將「對消費者非常不利，對經濟也非常不利」。
川普上周五呼籲，信用卡公司應在一年內將利率上限設為 10%，並強調未在 1 月 20 日前配合者將「違反法律」。該言論隨後引發市場震盪，銀行類股承壓。摩根大通股價當日下跌 1.4%，美國最大信用卡發卡行之一的第一資本金融 (Capital One Financial)(COF-US) 股價更重挫 6.4%。
信用卡業務對摩根大通而言為重要獲利來源。截至去年 12 月底，該行信用卡放款餘額達 2,478 億美元，信用卡與汽車金融業務去年第四季共創造約 72.8 億美元營收。摩根大通表示，該業務去年第四季淨營收年增 5%，主要來自循環餘額增加帶動的利息收入，若利率遭強制封頂，相關收入勢必受到影響。
巴納姆指出，政策的不確定性仍然極高，銀行難以評估具體衝擊。他也回應外界關於是否採取法律行動的提問，暗示業界不排除訴諸訴訟，以阻止政策上路。去年，銀行業才成功阻擋消費者金融保護局 (CFPB) 限制信用卡滯納金的措施。
銀行業者與產業團體普遍認為，利率上限雖以「降低借貸成本」為名，實際效果卻可能適得其反。銀行政策研究所 (Bank Policy Institute) 與消費者銀行家協會 (Consumer Bankers Association) 指出，10% 的利率上限將迫使銀行收緊放款，減少高風險族群與中小企業的信用卡帳戶，最終傷害原本希望受惠的消費者。
根據 Bankrate 資料，美國目前平均信用卡利率約為 19.7%，次級借款人與商店聯名卡利率通常更高。業界人士警告，若無法在合理利率下經營，銀行可能選擇縮減或撤出部分帳戶，而非承擔虧損。
目前尚不清楚川普的利率上限要求將如何執行。美國現行法律並未對信用卡利率設下上限，儘管國會去年曾提出相關法案，但至今仍卡關，未獲通過。
- 美股強，台股更悍！主動選股力求超額報酬！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈財報〉摩根大通去年Q4獲利下滑也撐住！交易業務救場表現穩健
- 信用卡利率只剩10%？川普稱出手救刷卡族 甜頭與副作用一次看
- 〈美股早盤〉通膨數據未改變Fed預期 主要指數平盤波動
- 涉違法招募工程師！台灣對中國企業亮劍 手機品牌OnePlus創辦人遭通緝
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇