鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-14 01:00

信用卡利率封頂10%能救消費者？摩根大通警告後果(圖：REUTERS/TPG)

摩根大通財務長巴納姆 (Jeremy Barnum) 在公布去年第四季財報後的媒體電話會議中指出，若政府以「缺乏充分依據的指令」要求銀行徹底改變既有商業模式，業界勢必會強力回應，「一切選項都在檯面上」。他形容，相關政策若成真，將「對消費者非常不利，對經濟也非常不利」。

川普上周五呼籲，信用卡公司應在一年內將利率上限設為 10%，並強調未在 1 月 20 日前配合者將「違反法律」。該言論隨後引發市場震盪，銀行類股承壓。摩根大通股價當日下跌 1.4%，美國最大信用卡發卡行之一的第一資本金融 (Capital One Financial)(COF-US) 股價更重挫 6.4%。

信用卡業務對摩根大通而言為重要獲利來源。截至去年 12 月底，該行信用卡放款餘額達 2,478 億美元，信用卡與汽車金融業務去年第四季共創造約 72.8 億美元營收。摩根大通表示，該業務去年第四季淨營收年增 5%，主要來自循環餘額增加帶動的利息收入，若利率遭強制封頂，相關收入勢必受到影響。

巴納姆指出，政策的不確定性仍然極高，銀行難以評估具體衝擊。他也回應外界關於是否採取法律行動的提問，暗示業界不排除訴諸訴訟，以阻止政策上路。去年，銀行業才成功阻擋消費者金融保護局 (CFPB) 限制信用卡滯納金的措施。

銀行業者與產業團體普遍認為，利率上限雖以「降低借貸成本」為名，實際效果卻可能適得其反。銀行政策研究所 (Bank Policy Institute) 與消費者銀行家協會 (Consumer Bankers Association) 指出，10% 的利率上限將迫使銀行收緊放款，減少高風險族群與中小企業的信用卡帳戶，最終傷害原本希望受惠的消費者。

根據 Bankrate 資料，美國目前平均信用卡利率約為 19.7%，次級借款人與商店聯名卡利率通常更高。業界人士警告，若無法在合理利率下經營，銀行可能選擇縮減或撤出部分帳戶，而非承擔虧損。