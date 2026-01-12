鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-12 22:38

美股主要指數周一 (12 日) 開盤走低，川普政府再度升高對聯準會 (Fed) 的施壓行動，引發市場對央行獨立性的憂慮，投資人同步拋售股票、債券與美元，轉向黃金等避險資產。隨著司法部對 Fed 主席鮑爾展開刑事調查，市場擔心白宮試圖加深對貨幣政策的影響力，加上川普推動信用卡利率封頂構想衝擊金融股，美股主要指數開盤承壓走弱。

〈美股早盤〉川普再度施壓Fed 主要指數開盤走低(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌近 390 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數跌近 20 點或近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數漲近 0.1%。

‌



美國政府再度升高對聯準會 (Fed) 的施壓行動，引發市場對央行獨立性的疑慮，投資人隨即調整部位，美股期貨與美元周一同步走弱，資金轉向避險資產，金價衝上歷史新高，瑞郎表現相對強勢。

在長天期公債方面，市場擔心過於寬鬆的政策可能再度推升通膨，美國 30 年期公債殖利率上揚，顯示資金對長期利率風險保持警戒。

Fed 獨立性疑慮升溫 美股期貨、美元同步走弱

標普 500 期貨周一盤前下跌約 0.5%，那斯達克 100 期貨跌幅擴大至 0.7%。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，Fed 已收到與總部整修工程相關的陪審團傳票，並指出此舉源於政策制定者未配合白宮對利率政策的偏好。

美元指數出現自聖誕假期以來最大跌幅。市場對 Fed 決策空間是否受到政治干預的疑慮升高，促使投資人降低美國資產曝險。

長天期公債同樣承壓，美國 30 年期公債殖利率上升 4 個基點至 4.85%。市場擔心，若貨幣政策過度寬鬆，恐再度引發通膨壓力。

避險資產則明顯受惠，金價盤中一度大漲 2.3%，刷新歷史高點，瑞郎表現優於多數主要貨幣。高盛 (GS-US) 首席經濟學家 Jan Hatzius 指出，近期刑事調查行動，確實加深市場對 Fed 獨立性的擔憂，但他仍預期，聯準會將依據經濟數據作為政策決策基礎。

銀行股、科技股承壓 資金轉向貴金屬與原油

金融股同步走弱，市場消化川普推動信用卡利率封頂政策的影響。對信用卡業務曝險較高的銀行與金融服務公司成為拋售重心。巴克萊 (BCS-US) 股價在倫敦一度下跌近 4.8%，花旗 (Citi)、美國運通(American Express) 與 Capital One(COF-US)在美股早盤亦同步走低。

《彭博》策略師指出，若投資人重新啟動去年的「拋售美國」交易，美國資產的風險溢價仍有進一步擴大的空間，特別是在本周美國通膨數據顯示通膨黏著，或白宮宣布偏向鴿派的新 Fed 主席人選的情況下。

另一方面，華爾街即將進入銀行財報季。部分交易員認為，若財報表現優於預期，金融股仍有機會成為今年表現突出的族群。儘管摩根大通、花旗與美國銀行的營收成長可能放緩，但在併購交易活絡帶動下，投資銀行手續費收入仍被看好。

貴金屬延續強勢走勢，白銀價格同步突破每盎司 80 美元，與金價一同創下新高。市場人士指出，Fed 相關政治壓力與地緣政治風險，持續為貴金屬提供支撐。

能源市場方面，油價持續守在近一個月高點。伊朗局勢動盪引發供應中斷疑慮，布蘭特原油價格站上每桶 63 美元，美國西德州中級原油（WTI）接近 59 美元。

市場接下來將關注本周公布的美國通膨數據。市場預期，去年 12 月核心消費者物價指數 (CPI) 年升幅為 2.7%，按月增幅為 0.3%。投資人同時留意最高法院周三 (14 日) 的裁決動向，以及多位 Fed 官員的公開談話，以評估貨幣政策前景。

截至台北時間周一（12 日）22 時許：

焦點個股：

摩根大通 (JPM-US) 早盤股價下跌 1.77%，至每股 323.35 美元

露露檸檬 (LULU-US) 早盤股價上漲 0.14%，至每股 204.18 美元

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤股價上漲 2.16%，至每股 117.00 美元

美國最大零售商沃爾瑪盤前漲逾 3%，開盤或刷新歷史新高。消息上，人工智慧導購即將全面登場！Google 宣布與沃爾瑪、Shopify(SHOP-US)、Wayfair 等多家大型零售商達成合作。此外，沃爾瑪將取代阿斯特捷利康 (AZN-US) 成為那斯達克 100 指數成分股，調整將於 2026 年 1 月 20 日生效。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

花旗預計 Fed 將在 3 月、7 月和 9 月各降息 1 碼 (25 個基點)，先前預測是今年 1 月、3 月和 9 月降息。高盛預計 Fed 將在今年 6 月和 9 月各進行一次 25 個基點的降息，此前預期為 3 月和 6 月降息。巴克萊預計 Fed 將在今年 6 月和 12 月各進行一次 25 個基點的降息，此前預期為 3 月和 6 月降息。