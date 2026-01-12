鉅亨網編譯段智恆
《路透》周一 (12 日) 報導，美國總統川普政府近日再度升高對聯準會 (Fed) 的施壓力道，甚至以刑事起訴相威脅，鎖定 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 去年赴國會作證時，針對 Fed 總部整修工程超支問題的說法。鮑爾強調，這項行動只是藉口，真正目的在於迫使 Fed 配合白宮大幅降息的政治訴求。
此一發展立即引發政治與市場層面的反彈。共和黨籍聯邦參議員、同時也是參議院銀行委員會成員的提里斯 (Thom Tillis）表示，對 Fed 主席的刑事威脅，已對司法部的「獨立性與公信力」構成質疑。在相關法律爭議釐清前，他將反對任何川普提名的 Fed 人選，包括未來接替鮑爾的主席人選。
鮑爾指出，司法部上周向 Fed 送達大陪審團傳票，內容涉及他去年夏天在參議院銀行委員會，就一項總額 25 億美元的總部整修工程成本超支問題所作的證詞，並暗示可能提出刑事起訴。
鮑爾強調，他尊重法治與國會監督權限，但這次行動「前所未見」，必須放在川普政府持續對 Fed 施壓、要求降息並擴大白宮影響力的背景下解讀。他直言，這項威脅並非針對工程或證詞本身，而是因 Fed 依專業判斷制定利率政策，未順從總統的偏好。
鮑爾於 2018 年由川普提名出任 Fed 主席，任期將於今年 5 月屆滿，但他並無法律義務立即卸任。多名分析人士認為，川普政府的最新動作，反而可能提高鮑爾選擇留任、捍衛 Fed 獨立性的可能性。
此次事件也在共和黨內部引發罕見反彈。提里斯警告，若司法部被視為政治工具，將動搖市場與國會對制度運作的信任。他並明言，在法律爭議未獲釐清前，將全面封殺白宮提出的 Fed 人事案。
這起風波發生之際，川普政府正試圖解除 Fed 理事庫克 (Lisa Cook) 的職務，相關案件預計將在約兩周後由美國最高法院審理，使得聯準會治理問題再度成為憲政焦點。
市場對此發展反應謹慎。美元周一創下三周來最大跌幅，金價飆升至歷史新高，美股期貨下跌，利率市場則小幅提高短期降息機率的定價。
加拿大 Corpay 首席市場策略師史卡莫塔 (Karl Schamotta) 指出，這項發展象徵白宮對 Fed 施壓「顯著升級」，恐引發一連串與川普政策目標背道而馳的連鎖效應。
川普本人則向《NBC News》表示，對司法部的行動並不知情，但仍批評鮑爾「在 Fed 表現不佳，也不擅長建築管理」。司法部發言人拒絕評論個案，僅表示已指示檢察官優先調查任何涉及納稅人資金濫用的案件。
下一篇