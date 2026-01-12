鉅亨網編譯段智恆 2026-01-12 19:21

根據《CNBC》報導，美國總統川普提出限制信用卡利率的構想後，銀行與金融服務類股周一 (12 日) 走弱。川普呼籲將信用卡利率設下為期一年的 10% 上限，引發市場對銀行獲利前景的疑慮，相關個股盤前與盤中普遍承壓。

信用卡利率只能10%？川普一出招 銀行股盤前全面走弱(圖：REUTERS/TPG)

川普上周五在自家社群平台 Truth Social 發文表示，將自 2026 年 1 月 20 日起，推動信用卡利率上限設定為 10%，期限為一年，但並未進一步說明具體執行方式或適用範圍。他強調，此舉是為了避免美國民眾遭信用卡公司「剝削」，並重申這是他在 2024 年總統競選期間即提出的政見承諾。

不過，相關措施若要正式上路，仍須獲得國會批准。多年來，美國政界對於限制信用卡相關費用始終存在討論空間，國會過去也曾出現跨黨派提案，主張將信用卡利率上限訂在 10%，顯示此議題在政治層面並非毫無支持基礎。