《華爾街日報》(WSJ)周一 (12 日) 報導，美國總統川普再度拋出限制信用卡利率的政策構想，呼籲將信用卡利率暫時設下 10% 的上限，作為減輕美國家庭經濟壓力的手段之一。川普表示，希望這項措施自 1 月 20 日起實施，但目前尚未說明具體執行方式。

川普上周五在社群媒體發文指出，美國民眾長期承受信用卡利率高達 20% 至 30%，甚至更高的負擔，強調政府不應再讓信用卡公司「剝削」消費者。這項主張也重新喚起他在 2024 年總統競選期間提出的政策承諾。

美國信用卡利率有多高？為何 10% 上限引發關注

根據聯準會 (Fed) 資料，美國信用卡平均利率約為 23%，自 1994 年以來從未低於 10%。信用評分較低的消費者，實際利率甚至可能高達 36%。部分百貨或商店聯名卡，平均利率也超過 30%。

相較之下，美國聯邦信用合作社的信用卡利率，依法已設有 18% 的上限。

分析人士指出，信用卡利率居高不下，與近年延遲還款與呆帳水準偏高有關。信用卡屬於無擔保債務，銀行在借款人未還款時，無法像汽車貸款那樣沒收抵押品，風險相對較高。

Fed 數據顯示，目前約有 2.98% 的信用卡餘額處於延遲還款狀態，高於 2021 年至 2022 年疫情期間低於 2% 的水準。當時在刺激方案與寬限措施影響下，延遲還款比例受到壓抑，近來則趨於持平。

利率封頂能省多少？對消費者的潛在好處

學術研究估算，若信用卡利率上限設為 10%，美國家庭一年可節省約 1,000 億美元的利息支出，對個別消費者而言，實際感受也相當明顯。

以一名背負 5,000 美元信用卡餘額、利率 24% 的消費者為例，每月僅利息支出就接近 100 美元；若利率降至 10%，每月利息將降至約 41 美元，不僅還款壓力大幅降低，也能更快清償本金，一年下來僅利息就可省下約 700 美元。

不過，川普並未說明利率上限是否適用於既有餘額或僅限新刷卡金額。過去類似提案，多半著重於新消費，既有餘額則維持原本利率條件。

銀行警告副作用：信用恐縮水、回饋與費用調整

信用卡產業警告，若利率被封頂，銀行可能收緊放款標準，特別是針對收入較低或信用評分偏低的族群。根據產業依據過去提案的估算，接近九成持卡人，可能面臨信用額度調降，甚至帳戶遭關閉的風險。

銀行團體指出，若政策上路，消費者可能被迫轉向監管較少、成本更高的替代性借貸管道。部分「先買後付」(BNPL) 服務雖主打短期免息，但長期分期方案的年利率，仍可能接近 36%。

此外，信用卡利潤空間若遭壓縮，回饋機制也可能縮水。研究顯示，信用卡回饋計畫恐面臨約 270 億美元的衝擊，尤其影響信用評分低於 760 分的用戶。銀行也可能透過新增或提高年費，彌補獲利下滑。

市場亦關注哪些發卡行受影響最大。主要服務廣泛信用族群的 Capital One 與 Synchrony Financial(SYF-US)，被視為風險較高的業者，其股價通常在相關政策討論升溫時承壓；摩根大通、花旗 (C-US) 與美國運通 (AXP-US) 股價，也同步走弱。

在執行層面，多數法律專家認為，總統無法單方面以行政命令設定利率上限，仍須國會立法。共和黨參議員馬歇爾已表示，將主導相關立法以降低家庭負擔；民主黨參議員桑德斯與華倫，過去也曾支持類似的臨時利率上限法案。