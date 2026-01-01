鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-13 00:45

根據《CNBC》周一 (12 日) 報導，美國司法部對聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 展開刑事調查，引發前所未見的制度層級反彈。多位歷任 Fed 主席、前財政部長與重量級經濟學者近日罕見聯名發聲，警告川普政府正透過「司法手段」削弱央行獨立性，恐對美國經濟體制與市場信心造成長遠衝擊。

政治壓力燒到央行！前Fed主席群起警告：獨立性受威脅(圖：REUTERS/TPG)

包括前 Fed 主席葛林斯潘 (Alan Greenspan)、柏南克 (Ben Bernanke)、葉倫 (Janet Yellen)，以及前財政部長鮑爾森 (Henry Paulson)、蓋特納 (Timothy Geithner)、魯賓 (Robert Rubin) 與路傑克 (Jacob Lew) 等十多位前官員與學者，在聯合聲明中直言，針對鮑爾的刑事調查是「史無前例地動用檢調力量，試圖侵蝕聯準會的獨立性」。

前 Fed 與財政高層罕見聯名：美國不該走向制度弱化國家

聲明指出，透過政治或司法施壓干預貨幣政策，是制度薄弱的新興市場國家常見的現象，往往導致高通膨與經濟失序，「這種做法不該出現在以法治聞名、並以此奠定經濟成功基礎的美國」。

前 Fed 主席柏南克警告，對鮑爾展開刑事調查，形同以司法手段干預貨幣政策，恐削弱聯準會的獨立性。(圖：REUTERS/TPG)

鮑爾日前證實，他已收到華府聯邦檢察官辦公室通知，正針對他去年 6 月赴國會作證時，關於 Fed 總部整修工程超支問題的說法進行調查。相關爭議曾被川普及其政府官員用來加大對鮑爾的批評力道，甚至一度放話考慮將其撤換。

不過，法律專家指出，類似案件的定罪門檻極高，若帶有政治動機，司法爭議恐進一步擴大。前美國司法部官員坎特 (Jonathan Kantner) 就表示，一旦被認定是為了逼迫鮑爾下台，勢必引發連串憲政與法律糾紛，「整件事可能會變得非常棘手」。

葉倫示警「極度寒蟬效應」：市場不該低估風險

葉倫直言調查鮑爾一事對 Fed 獨立性造成「極度寒蟬效應」。(圖：REUTERS/TPG)

葉倫也在周一公開表示，對調查鮑爾一事「感到震驚」，直言這對 Fed 獨立性造成「極度寒蟬效應」，並認為金融市場目前的反應恐怕過於平靜。

葉倫指出，「我很驚訝市場沒有更擔心，這件事理應讓市場感到不安」。她強調，自己非常了解鮑爾，「他說謊的機率是零」，並直言此舉更像是為了逼他讓位。

葉倫進一步批評，將利率政策工具化、用來降低政府龐大債務的融資成本，是極度不負責任的作法。她指出，川普一再要求 Fed 降息，部分原因在於聯邦政府債務已膨脹至約 38.4 兆美元，試圖透過貨幣政策解決財政問題，形同「走向香蕉共和國」(意指制度薄弱、政治干預經濟決策的國家)。