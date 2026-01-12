鉅亨網編譯段智恆 2026-01-12 21:00

《彭博》周一 (12 日) 報導，花旗 (C-US) 策略師指出，投資人預期將在 2026 年持續推動股票資產分散配置，帶動全球股市基準指數進一步上漲。花旗看好，MSCI AC World 指數年底有望升至 1,360 點，較上周五收盤水準高出約 10%。

由曼西 (Beata Manthey) 領軍的花旗策略團隊指出，推動資金分散布局的重要原因，在於美國與全球其他主要市場的企業獲利表現逐步趨於收斂。團隊認為，歐洲在政府支出帶動下、日本出現再通膨跡象，加上人工智慧 (AI) 應用加速擴散，仍為美國以外市場的每股盈餘成長提供空間。

花旗指出，投資人對海外股市的信心正持續回溫，目前市場部位配置顯示，對「美國以外市場」的看多程度，已明顯高於美股，整體風險偏好也較一年前更為廣泛。

不過，花旗強調，資產分散並不代表投資人明確撤出美股。策略團隊仍預期，標普 500 指數在 2026 年可望上漲約 11%。只是相較之下，美股估值水準已明顯高於其他市場，成為促使投資人分散布局的關鍵考量之一。

花旗指出，美股目前的預估本益比約為 22 倍，位於過去 25 年分布的第 91 百分位，為主要市場中最昂貴者；全球股市整體估值也位於第 90 百分位，顯示主要市場普遍處於高估值區間。

針對近期「美國例外論」是否動搖的討論，花旗認為，實際資金流向仍僅呈現溫和輪動。歐洲雖出現自 2018 年以來首次年度資金淨流入，但僅回補不到過去流出金額的一成。