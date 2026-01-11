鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-11 21:00

在人工智慧（AI）伺服器需求急遽攀升、記憶體原廠產能高度集中於高毛利產品的雙重影響下，全球儲存市場快速轉為供給吃緊的賣方主導格局。外媒指出，SanDisk (SNDKV-US) 不僅計畫於 3 月將企業級 NAND 價格單季調漲逾 100%，更罕見要求客戶以全額現金預付方式簽訂長期供貨合約。

在 AI 浪潮推動下，全球記憶體晶片產業正出現明顯的供給結構重組，市場主導權迅速回到上游供應商手中，買方面臨的交易條件也隨之大幅收緊，過往難以想像的要求正成為新常態。

‌



供應鏈人士指出，SanDisk 近期已向部分下游客戶提出極具爭議性的合作模式，要求以全額現金預付方式，換取未來 1 至 3 年的供貨保障。

此類合約形式在業界極為罕見，凸顯原廠在高度缺貨環境下的談判優勢。

儘管付款條件對資金調度造成不小壓力，但在 AI 基礎建設持續擴張、企業級儲存需求高度剛性的情況下，部分雲端服務供應商仍評估接受相關條款，以降低未來供應中斷的風險。

另一方面，價格快速上揚的壓力也同步浮現。野村證券在最新客戶報告中指出，SanDisk 規劃於 3 月調升企業級固態硬碟所使用之高容量 3D NAND 快閃記憶體報價，單季漲幅可能超過 100%。

野村分析認為，短期供應吃緊，加上 AI 伺服器對高效能儲存的中期需求成長，是推動此波漲價的主要因素。

受市場預期影響，SanDisk 股價於週五（9 日）再度大漲 13%，持續刷新歷史新高水準。

現金至上：罕見的全額預付合作模式

外媒指出，自 2025 年以來，NAND 大廠 SanDisk 多次啟動價格調升行動，而近期提出的「預先鎖單」機制，更徹底顛覆既有產業慣例。

供應鏈人士透露，SanDisk 要求客戶以 100% 現金一次到位的方式，換取未來 1 至 3 年的供貨承諾。

這種極為少見的交易模式迅速在產業內掀起震撼。相較於過往普遍採行的分期付款或信用帳期制度，全額預付無疑大幅拉高買方的資金壓力，對現金流管理形成嚴峻考驗。

不過，隨著 AI 應用持續推升算力需求，而儲存原廠擴充產能又難以在短時間內完成，部分急需擴建資料中心的雲端服務供應商，已開始評估接受相關條件，以確保關鍵零組件穩定供應。

報導也指出，SanDisk 已將這類合約談判對象，進一步擴及 PC、智慧型手機與儲存模組相關廠商。

價格翻揚：企業級儲存成為漲價主力

在付款條件趨嚴的同時，產品報價也同步快速上行。野村證券的通路調查顯示，多家記憶體供應商正持續調升報價，其中又以企業級 NAND 的漲勢最為猛烈。

野村在報告中指出，SanDisk 用於企業級 SSD 的 NAND 快閃記憶體，3 月報價單季漲幅可能超過 100%。

該架構以 BlueField-4 DPU 為核心，單機即搭載 512GB SSD。若輝達一年出貨 5 萬套 VR NVL144 機架，僅此平台就可能消耗約 0.439EB 的 3D NAND，對供應端形成龐大壓力。

不過，野村也指出，即便在最佳情境下，ICMSP 於 2026 至 2027 年每年消耗約 1 EB 的 3D NAND，與全產業每年超過 800 EB 的 NAND Flash 產能相比，仍不足以單獨解釋價格「一夜翻倍」的現象。

至於企業級產品價格大幅上揚是否會全面傳導至消費性市場，目前仍有待觀察。

不過野村證券提醒，由於智慧型手機與 PC 所使用的 3D NAND 與企業級產品多來自相同晶圓產線，在產能受限情況下，消費級產品價格往往難以長期與企業級市場脫鉤。

產能擠壓：AI 優先策略下的供應危機

分析指出，原廠將大部分產能傾向毛利更高、主要服務 AI 市場的高頻寬記憶體（HBM），導致原本用於生產標準 DDR4/DDR5 與 NAND 的產能大幅縮減。

這種結構性短缺已在供應鏈內部引發混亂與恐慌。

科技巨頭搶貨：報導稱，Google(GOOGL-US) TPU 極度依賴 HBM，當向 SK 海力士及美光尋求額外產能時，遭到「不可能」的回覆。

為了應對供應風險，Google 甚至解雇了一名負責儲存採購的主管，並計畫招聘專責全球儲存商品經理。

恐慌性囤貨：為了避開價格上漲與斷貨風險，PC 廠商如聯想 (03396-HK) 已開始積極囤貨，甚至提前下訂 2026 年全年需求。

市場亂象浮現：據傳，三星總部近期低調派員前往台灣，調查員工與代理商疑似收賄事件，顯示在極度缺貨環境下，不規範套利行為開始浮現。