鉅亨網編譯莊閔棻
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳近日在接受《時代雜誌》（TIME）專訪時直言，美國與中國之間的高度相互依存關係，決定了「全面脫鉤」在現實中幾乎不可能，並指出台灣仍是關鍵，晶片製造難以被快速取代。
他強調，若將科技競爭推向極端，不僅無助於美國維持人工智慧（AI）領先地位，反而可能加劇地緣政治與安全風險。
相較之下，允許在可控前提下的技術交流與市場競爭，才是降低衝突風險的理性選擇。
黃仁勳指出，美中關係將是未來一百年全球最重要的雙邊關係之一，如何在競爭中保持溝通與克制，是當前最關鍵的課題。
談及與美國總統川普的近距離共事經驗，黃仁勳形容，外界對川普的印象與他實際相處後的觀察存在落差。他表示，川普不僅善於傾聽、勤奮過人，也擁有超凡的智慧。
黃仁勳指出，川普是一位「極其善於傾聽」的領導人，幾乎能記住自己說話的每一個重點。
他還指出，川普同時也展現出罕見的工作強度，並經常與他談到「深夜」，「有時我已經累到想睡覺，他卻還能繼續討論好幾個小時。」
黃仁勳表示，川普幾乎「全年無休」，長年維持高強度工作狀態，每週七天都在工作，這種敬業精神令他印象深刻。
談到美中關係時，黃仁勳則指出，外界長期低估了美國與中國之間的相互依存程度，認為兩國可以「全面脫鉤」的說法，在現實中並不成立。
他強調，雙方在多個關鍵領域的依賴關係，不僅程度極高，也遠比一般認知來得更為深刻。隨著討論不斷深入，往往會發現彼此需要對方的範圍超出原先想像，而在未來一個世紀，美中關係勢必成為全球最重要的雙邊關係之一。
在此背景下，黃仁勳認為，如何妥善管控美中關係、避免衝突升高，是當前最關鍵的課題，這有賴於持續的談判、溝通與必要的妥協。
此外，他也肯定現任美國政府在對中國接觸策略上展現出高度務實與前瞻性，無論是國防、財政體系的高層官員，抑或川普本人與駐中大使，皆持續與中方進行深入對話。
他相信，這種以接觸取代對抗的做法，長期而言將被歷史證明具有遠見。
黃仁勳同時指出，外界往往忽略 AI 產業對中國人才的高度依賴。全球約有一半的 AI 研究人員來自中國，對整體 AI 技術發展具有關鍵影響。
他表示，中國企業希望在 AI 競賽中取得領先地位，美國同樣希望維持自身優勢，兩者本身並無衝突；只要在公平競爭的前提下推動合作，雙方仍有可能實現良性發展。
反之，若將科技競爭情緒化或極端化，恐將使雙邊關係陷入難以化解的對立局面。
針對美國政府一度限制輝達 H20 晶片銷往中國、導致公司最終失去中國市場營收一事，黃仁勳直言，這樣的結果「令人遺憾」。
他指出，AI 的本質並非單一模型，而是一整套涵蓋能源、晶片、基礎設施、雲端服務、模型到應用的完整技術體系，每一個環節都攸關產業競爭力。
黃仁勳強調，AI 產業的成長高度依賴穩定且充足的能源供應，並肯定川普政府推動能源產業發展，為美國 AI 產業奠定關鍵基礎。
他指出，技術端的第一層是晶片，往上是基礎設施和雲端服務，再上層是大語言模型等各類 AI 模型，最頂層則是 AI 應用。
他指出，若美國希望在這場被視為人類史上最大工業革命的 AI 浪潮中維持領先地位，就必須確保技術端每一層都具備競爭優勢，任何單一環節落後，都可能拖累整體實力。
在晶片層面，黃仁勳表示，其核心目標是讓全球 AI 模型運行在美國主導的技術端之上，使美國技術成為事實上的全球標準。
他反駁「出口晶片將助長中國軍事發展」的說法，指出中國本身已具備相當規模的半導體產能與完整科技產業，低估中國技術實力既不符合事實，也無助於政策制定。
他進一步指出，美國企業若能在中國市場進行公平競爭，不僅有助於擴大營收、強化經濟實力，最終也能反過來支撐美國的國防與國家安全。
在他看來，維持經濟領先，才是美國長期安全與影響力的根本來源。
對於外界質疑其立場形同「走鋼絲」，實際上正呼應中國發展自主半導體產業的目標，黃仁勳坦言，這正是當前美中科技政策的核心矛盾所在。
他指出，美國一方面希望限制先進技術流向中國，另一方面又希望美國企業能進入中國市場；而中國則同時希望取得最先進的技術，以推動 AI 技術端全面升級，又希望保護本土產業與市場秩序。
黃仁勳認為，這種結構性的矛盾並非單方面存在，而是同時出現在美中雙方的政策邏輯中。在此情況下，若僅以行政手段或封鎖思維處理，恐難以取得理想結果。
相較之下，更可行的解方是讓市場機制發揮作用，透過更精細、務實的政策設計，在確保美國企業掌握最先進核心技術的同時，也允許其參與全球第二大經濟體的市場競爭，藉此在競爭與合作之間取得平衡。
針對中國政府已要求軍方在 2027 年前完成相關軍事準備，並詢問是否應允許輝達向中國出口晶片，恐將影響相關風險發生的機率，黃仁勳則直言，這樣的政策「反而會降低風險」。
他指出，將任何一方逼入絕境，或採取非黑即白的極端立場，往往只會加劇緊張局勢，甚至引發難以預期的連鎖反應。
黃仁勳認為，美國應採取更為溫和且審慎的策略。一方面，美國作為關鍵技術的發源地，本就有權確保自身與本國企業掌握最先進的核心技術；但另一方面，也應透過開放技術出口、參與全球市場競爭，擴大美國技術的國際影響力。
他強調，這不僅符合美國的長期利益，也有助於維持中美關係的穩定。
黃仁勳並直言，輝達的技術具備全球競爭力，公司期待能在公平競爭的前提下進入中國市場，這樣的做法不僅不會造成市場混亂，反而有助於降低不確定性，緩和雙邊緊張情勢。
儘管美國近期在亞利桑那州成功量產先進晶片，被外界視為半導體供應鏈「去台灣化」的重要象徵，但黃仁勳強調，這並不代表全球晶片製造正在與台灣脫鉤。
相反地，他認為，在可預見的未來數十年間，全球仍將高度依賴台灣在晶片與電子產品製造上的核心能力。
黃仁勳指出，隨著半導體產業規模持續擴大，真正的重點不在於轉移產能，而是提升供應鏈韌性。
基於電力、氣候與地震等風險考量，在多個地區建立製造據點、形成備援機制，是合理且必要的策略，但這無法也不會取代台灣既有的產業地位。
他進一步表示，台灣所擁有的人才密度、產業文化，以及上下游高度協同的半導體生態系，是數十年累積的成果，在效率與成熟度上皆屬全球罕見。
要在其他地區完整複製這樣的產業聚落，至少需要數十年時間，短期內幾乎不可能實現。
對於 Google(GOOGL-US) 執行長皮查伊（Sundar Pichai）指出，當前股市在 AI 相關板塊存在非理性表現，黃仁勳表示，資本市場某些領域出現非理性情緒本屬常態，這一觀察並不為過。
不過他強調，外界普遍忽略了一個關鍵背景，即在聊天機器人與 AI 代理背後，計算模式正發生根本性轉變，整個產業正從傳統的通用計算，邁向以加速計算為核心的新架構。
黃仁勳指出，若以此視角來評估生成式 AI、智慧代理 AI，乃至通用人工智慧（AGI）所帶來的新增投資需求，將會發現相較於潛在的龐大市場機會，目前的投資水準其實仍屬相對保守。
儘管相關資金規模已相當可觀，但放眼整體計算市場，其占比仍不算高。
最後，談及 AI 對社會與勞動市場的衝擊時，黃仁勳表示，AI 的核心價值在於提升人類完成工作的效率，而非取代工作的意義本身。
他強調，人類的工作價值遠不僅止於重複性的文書處理或機械式操作，AI 將推動整體生產力與企業營收成長，進而創造更多高薪與高價值的工作機會。
黃仁勳進一步指出，外界普遍認為全球 GDP 規模存在上限，但 AI 將徹底打破這一框架。
他認為，隨著更多人能運用 AI 參與經濟活動，全球 GDP 有潛力從目前約 100 兆美元，擴大至 200 兆、300 兆，甚至 500 兆美元，成長空間幾乎沒有天花板。
他也強調，AI 的普及將使企業與整體經濟體系更為繁榮。
黃仁勳指出：「如果我們能讓全世界更多的人掌握 AI 技術，為他們提供參與經濟活動的機會，全球 GDP 實現數倍成長將是高機率事件。屆時，企業的發展也將更加繁榮。」
不過，黃仁勳坦言，AI 勢必改變所有人的工作型態，如同歷次工業革命，部分職位將消失，但同時也會誕生大量新職業。
他直言，未來每個人都必須學會使用 AI，因為「如果你不用 AI，你的工作就會被那些會用的人取代」。
