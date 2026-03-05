甲骨文擬裁員數千人 AI資料中心擴張帶來資金壓力
鉅亨網編譯陳又嘉
《Investing.com》報導，甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 正計劃裁減數千名員工，以因應大規模擴建 AI 資料中心所帶來的資金壓力。
此次裁員將影響甲骨文多個部門，最快可能在本月開始實施。其中部分裁減將集中在公司預期因 AI 發展而需求下降的職位類別。此消息最早由彭博於周四 (5 日) 披露。
這項裁員計畫的規模預計將比公司過去常見的分批裁員更廣泛。據悉，本周甲骨文已在內部宣布，將重新審視其雲端部門的許多職缺，實際上等同於放慢或暫停招募進度。
在董事長 Larry Ellison 的帶領下，甲骨文正大規模建設資料中心，以支援像 OpenAI 等客戶的 AI 運算需求。這家長期以資料庫軟體聞名的公司，近年來正加速轉型，擴展雲端運算業務並聚焦 AI，試圖與市場領導者亞馬遜 (AMZN-US) 與微軟 (MSFT) 競爭。
截至 2025 年 5 月底，甲骨文全球員工約 16.2 萬人。目前裁員計畫仍在規劃階段，未來仍可能有所調整。
甲骨文股價周四收盤上漲 1.59%，至每股 154.79 美元。
延伸閱讀
