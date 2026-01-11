鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-11 10:52

臺灣期貨交易所針對記憶體族群近期股價波動劇烈做出因應，宣布自 1 月 12 日起，調高華邦電 (2344-TW) 及力積電 (6770-TW) 等 5 檔個股期貨契約所有月份保證金。此次調整主要是配合證券市場對相關個股的處置措施，其中南亞科 (2408-TW)、金居 (8358-TW) 與晶豪科 (3006-TW) 由於股價波動過大，已由證交所及櫃買中心在 1 月 8 日列為第 2 次處置有價證券，期交所因此同步收緊保證金成數。

在具體調整幅度方面，華邦電期貨契約 (FZF) 與力積電期貨契約 (QZF) 的保證金將調高為現行所屬級距適用比例之 1.5 倍。南亞科期貨契約 (CYF) 與金居期貨契約 (PQF) 則調高至 2 倍，而晶豪科期貨契約 (IIF) 同樣調升為未經處置前所屬級距之 2 倍，相關規定於 1 月 12 日一般交易時段結束後正式實施。

根據處置公告，華邦電的處置期間將持續至 1 月 26 日，力積電、南亞科及金居則至 1 月 22 日。配合證券市場處置屆滿，南亞科、金居及力積電之期貨契約預計於 1 月 22 日交易結束後恢復調整前保證金水準；華邦電則需至 1 月 26 日交易結束後才回歸原保證金標準。期交所此舉旨在提醒投資人，在記憶體市場震盪期間，應注意部位風險控管並確保資金調度充足。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

本次保證金調整情形列表如下：

CYF

(南亞科期貨) 調整後保證金適用比例 調整前保證金適用比例 原始

保證金 維持

保證金 結算

保證金 原始

保證金 維持

保證金 結算

保證金 保證金 40.50% 31.05% 30.00% 20.25% 15.53% 15.00%

FZF

(華邦電期貨) 調整後保證金適用比例 調整前保證金適用比例 原始

保證金 維持

保證金 結算

保證金 原始

保證金 維持

保證金 結算

保證金 保證金 24.30% 18.63% 18.00% 16.20% 12.42% 12.00%

IIF

(晶豪科期貨) 調整後保證金適用比例 調整前保證金適用比例 原始

保證金 維持

保證金 結算

保證金 原始

保證金 維持

保證金 結算

保證金 保證金 32.40% 24.84% 24.00% 24.30% 18.63% 18.00%

PQF

(金居期貨) 調整後保證金適用比例 調整前保證金適用比例 原始

保證金 維持

保證金 結算

保證金 原始

保證金 維持

保證金 結算

保證金 保證金 32.40% 24.84% 24.00% 16.20% 12.42% 12.00%