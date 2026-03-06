鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-06 10:30

《MarketWatch》報導，博通 (Broadcom)(AVGO-US) 周四 (5 日) 股價上漲 4.8%，投資人將注意力放在公司強勁的財報與客製化晶片業務的樂觀展望上，暫時忽略晶片類股及美股整體的廣泛賣壓。

博通執行長陳福陽 (Hock Tan) 周三在財報後與分析師的會議中表示，公司已「清楚看到」到 2027 年人工智慧 (AI) 晶片營收超過 1,000 億美元的前景。他指出，公司與五大客戶合作開發的客製化 AI 晶片專案進展「非常順利」。對於本季(第二季)，博通預估相關營收將年增 140%，達到 107 億美元。

陳福陽同時宣布 OpenAI 成為博通第六家客製化晶片客戶，並預期這家 AI 新創明年將部署第一代客製化晶片，算力規模約 1GW。此外，他表示，公司已確保今年至 2028 年所需的所有晶片製造關鍵元件產能，而目前產業在先進晶圓、記憶體與基板方面仍面臨供應短缺。

在六大客戶帶動下，博通預期 2027 年 AI 晶片部署規模將達約 10GW。William Blair 分析師 Sebastien Naji 周四在報告中估計，每 GW 的市場價值可能在 200 億至 250 億美元之間，意味著博通先前提出的 1,000 億美元營收目標仍有「顯著上行空間」。

Jefferies 分析師 Blayne Curtis 也認為，每 GW 的營收機會可能落在類似區間，「意味 AI 相關營收甚至可能突破 2,000 億美元」。

周四的市場疲弱也出現在今年晶片股整體承壓的背景下。投資人一直擔心大型雲端服務商 (hyperscaler) 在 AI 上的支出是否能持續。

Curtis 在報告中表示，雖然上述疑慮短期內可能仍存在，但博通「有力地證明其 AI 營收有望跑贏市場並持續成長」，並可能延續至 2028 年。他補充稱，這讓他更有信心公司 2027 年每股盈餘 (EPS) 可達 25 至 30 美元，相比之下，市場目前預估今年 EPS 約為 11 美元。

博通也與 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 合作開發張 TPU。陳福陽表示，第七代 Ironwood TPU 需求強勁。此外，公司與 Meta(META-US) 的晶片專案也「進行順利」。他指出，公司正出貨 Meta Training and Inference Accelerator(MTIA)，預期明年及之後將擴展至「多 GW」規模。

在財報公布前，市場曾擔心博通與 AI 新創 Anthropic 的合作可能壓縮利潤率，因為訂單涉及整個機櫃晶片系統。

不過，瑞銀分析師 Timothy Arcuri 周四在報告中表示，在與博通溝通後，他認為公司向 Anthropic 提供的產品組合仍在調整中，可能包括利潤率更高的網路產品，並可能透過設計代工 (ODM) 夥伴提供機櫃設備。