鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-08 16:58

3C 通路商燦坤 (2430-TW) 今 (8) 日舉辦年度促銷「因為有你才有光」會員特典記者會，董事長林技典針對 2025 年內需消費市場提出看法，認為整體局勢將呈現保守樂觀但有希望的態勢，同時強調公司已提前佈局對抗記憶體漲價潮，確保會員特典檔期價格競爭力。

林技典表示，定調為「保守樂觀且充滿希望」，預期整體經濟環境將較去年顯著改善，他看好烏俄戰爭在今年停戰，隨著國際地緣政治風險有望降低，加上油價下跌有助於緩解通膨壓力，美國聯準會若啟動降息循環，將為消費市場注入強心針，擺脫去年因不確定性高導致的低迷氛圍。

不過林技典提到，燦坤也已經收到各大 PC 品牌漲價的通知，在這波低價庫存售罄後，下一批進貨成本將顯著提升，尤其蘋果今年新品預期受記憶體成本影響而調漲，建議消費者應把握漲價前的購機時機。

針對電視市場佈局，林技典觀察到主流尺寸已從過去的五十五吋移轉至六十五到七十五吋，由於面板可視角技術進步且價格持穩，呈現無痛升級的大尺寸化趨勢。他進一步分析今年各大品牌將強打 RGB Mini LED 與 Micro LED 技術，透過發光源改變刺激換機需求，加上經典賽、世足加持，看好今年電視市場表現將優於去年。

燦坤今年也將 AI 智慧眼鏡列為重要策略商品，並宣布月底開放預購剛在 CES 亮相的 Rokid Style 新品，主打高性價比與強大 AI 模型功能。林技典強調將擴大融合生態圈，攜手小林眼鏡與蔡司光學提供驗光配鏡服務，打造從購買硬體到視力矯正的一站式消費旅程，藉此吸引重度 3C 使用者客群。

看準龐大的寵物商機，燦坤積極推動寵物卡業務，計畫進軍各大寵物展設攤募卡並提供涵蓋家電產品的專屬寵物價優惠。

林技典表示目前發卡量已達三萬張，目標透過跨品類優惠與寵物生態圈經營，吸引新客群加入會員體系，預期會員數成長速度將超越原先規劃。